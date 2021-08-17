ABD bu kez ‘kaçarak’ manşet oldu

Afganistan’da kontrolün radikal İslamcı Taliban’ın eline geçmesinin ardından, Amerikalıların ülkeden ayrılma görüntüleri dünya manşetlerine girdi.

Britanyalı Daily Mirror gazetesi, Kabil’den ayrılan bir ABD nakliye uçağına tıkıştırılmış Afganların fotoğrafını manşetine taşıyarak ‘Çaresiz‘ başlığını kullandı.

The Guardian, Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı’nda bir ABD nakliye uçağının altında koşan Afgan kalabalığının fotoğrafa yer vererek, ‘Binlerce kişi Taliban’dan kaçmak için mücadele ederken Kabil’de kaos‘ dedi.

Britanya’da yayın yapan Metro gazetesi, şehrin ani düşüşünün Taliban’dan kaçmak için ‘kaotik bir yarışa yol açtığını‘ söylüyor.

Financial Times, en az beş kişinin ‘kaçma çaresizliği‘ nedeniyle öldüğünün altını çiziyor. Gazete bir yabancı yetkilinin Kabil havaalanında ‘mutlak kaos‘ olduğunu söylediğini aktarıyor ve ekliyor: “Afganlar havalanan uçakların lastiklerine sımsıkı sarılıyor.”

Britanya ve ABD askerlerinin havaalanının kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştığını bildiren Times’a göre Londra hükümeti de binlerce tahliye derdinde.

Fransız Libération gazetesi ön sayfasında ‘Afganistan: hayatın için koş’ başlığıyla havaalanında çevre duvarına tırmanmaya çalışan Afganların bir fotoğrafını kullandı.

New York Times’ın manşetinde Kabil sokaklarında zırhlı bir araç üzerinde Taliban savaşçılarının çarpıcı bir resmi var. Sayfanın üst kısmındaki manşet ise şöyle: “Taliban Kabil’i ele geçirdi, ABD’yi hayrete düşürdü: 20 yıllık çaba günler içinde çözülüyor.”

ABD silahlı kuvvetlerinin günlük gazetesi Stars and Stripes, Kabil’in çatılarında uçan bir Amerikan helikopterinin fotoğrafına yer vererek ‘Bitti‘ manşetini attı.

Washington Post’un manşet tercihi ise oldukça sade: ‘Afganistan Taliban’a düşüyor‘

Daily Mail’in manşetinde ise ABD Başkanı Joe Biden’ın laflarına atıf var: “Afganların kendi suçu.”

İngiliz The Sun gazetesi de Biden’ın kararını eleştirerek, ‘Şaka Biden‘ manşetini attı. The Sun ayrıca Biden’ın Afgan krizini ele alış biçimi nedeniyle ‘küresel bir tepki‘yle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

İspanyol El Mundo, manşeti için Biden’ın cümlelerinden benzer bir satır seçti: “Biden: ‘Afganlar savaşmak istemiyor.'”