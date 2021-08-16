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Yaramazlara biraz batar!

Biden: Afganistan’da amacımız ‘ulus inşası’ değildi ABD topraklarını korumaktı

ABD Başkanı Joe Biden, “Afganistan’da amacımız ‘ulus inşası’ değildi ABD topraklarını korumaktı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla radikal İslamcı Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.


Beyaz Saray’da Afganistan’daki duruma ilişkin konuşan Biden, özetle şunları söyledi:

*Çekilmek için asla doğru bir zaman yoktu. Taliban 2001’den bu yana en güçlü askeri varlığa sahipti.

*Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Taliban’la yaptığı anlaşma, ülkedeki ABD askeri varlığını yaklaşık 15 bin 500’den 2 bin 500’e indirdi. Bu anlaşma ABD güçlerinin 1 Mayıs’a kadar ülkeyi terk etmesini gerektiriyordu.

*Başkanınız olarak yapmam gereken seçim, ya bu anlaşmaya uymak ya da ‘mayıs savaş sezonunun’ ortasında Taliban’la savaşmaya hazır olmaktı. 1 Mayıs’tan sonra ABD birliklerini Taliban’dan korumak için bir anlaşma yapılmadı.

*Kararımın kesinlikle arkasındayım.

*Taliban’ın son ilerlemesi ‘beklediğimizden daha hızlı’ gelişti. Afgan hükümeti tavsiyemi dinlemedi ve Taliban’la siyasi bir anlaşmaya gitmedi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan güçlerinin savaşacağı konusunda ısrar etti. Ama belli ki yanılmıştı.

*Afganistan’da ortaya çıkan kriz, son 20 yılda orada savaşan ABD gazileri için ‘mide bulandırıcı.’ Onlar için bu kişisel bir durum. Benim için de öyle. Bu konularda herkes kadar çalıştım.

*Taliban ABD’nin tahliyesine müdahale etmeye çalışırsa, cevap hızlı ve güçlü olacak. Bu görevi tamamladıktan sonra geri çekilmemizi tamamlayacağız.

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