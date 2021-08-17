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Yaramazlara biraz batar!

Marmara Gölü de kurudu

Manisa’nın kuş cenneti Marmara Gölü, son iki yıldaki kuraklık nedeniyle kuruyan göller arasına girdi.

Fotoğraf: DHA

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü. Yedi mahalleden 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı.


DHA’ya konuşan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, şunları söyledi: “Maalesef gölümüz kurudu. Kum çayı önceden buraya dökülerek, gölü besliyordu. Hiçbir zaman göl, bu seviyeye gelmemişti. Gördes barajı yapılınca, Kum çayının oraya dökülmesi sağlandı. Gölün beslenmesi bitti. Manyas Gölü’nden sonra binlerce çeşit kuş türünün barındığı ve bölge halkının balıkçılıkla geçimini sağladığı göl her geçen gün çekildi. Su çekile çekile 90 bin metrekareden, 45 bin metrekareye kadar düştü. Derinliği ise 8 santimetre bile değil.”

‘Göç başladı’

Gölün son iki senedir yaşanan kuraklıklardan dolayı, gerekli önlemlerin alınmamasıyla bu hale geldiğini kaydeden Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu ise şunları kaydetti: “Son iki senedir kurumaya yüz tutmuştu, bu sene de tam anlamıyla kurudu sayılır. Şu an yüzde beşlik kısmında su kaldı, göl ile ilgilenen yok. Mahallemizin yüzde 80’i balıkçılıkla geçiniyordu. Çevre mahallelerde de balıkçılık yapan çok insan vardı. Şu anda su olmadığı için insanlar mağdur olmaya başladı. Olumsuz etkileri de görülmeye başlandı. Mahallemizden şu an yavaş yavaş göç başladı.”

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