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Yaramazlara biraz batar!

Kuyucuk Gölü ikinci kez kurudu

Türkiye’nin 13’üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.


Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 2019’da tamamen kuruyan göle sondaj çalışmasıyla ‘can suyu’ verildi. İlkbaharda su seviyesi yükselen Kuyucuk Gölü, binlerce göçmen kuşu ağırladı.

İklim krizinden kaynaklı hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan kuraklık nedeniyle Kuyucuk Gölü, ikinci kez kurudu.

AA’ya konuşan Kuyucuk köyünden Taner Göktaş şunları söyledi: “Gölü kupkuru görünce ciğerim yandı. Var ile yok olmayı burada gördüm. Dün burası vardı, hatıralarımız vardı ve bugün yok. Su yerine simsiyah toprak var. Bu gölde hatıramız çoktu. Kışın 40-50 santim kar olurdu ve buzla kaplanırdı. Buzun üzerinde topaç oynardık, kızaklarla kayardık, atlarımızı yıkardık ve burada yüzerdik. Şimdi gölün tam ortasındayım, ne yazık ki suda değil, karada toprağın üzerindeyim. Bu bana çok acı verdi, bizim için çok büyük bir kayıptır.”

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