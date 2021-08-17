İstanbul’da yedi ilçede 11 saatlik su kesintisi

İstanbul’da yarın ve öbür gün Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece’de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

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İSKİ’nin açıklamasına göre kesinti 18 Ağustos Çarşamba akşam 10’la 19 Ağustos Perşembe sabah 9 saatleri arasında uygulanacak.

Su verilemeyecek mahalleler

Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri, Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri, Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri, Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri, Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1’inci Kısım, Bahçeşehir 2’nci Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri, Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri ve E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule, Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz mahallesi.

Kesintinin nedeni Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerindeki çalışmalar.