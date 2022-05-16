Akşam Postası / 16 Mayıs 2022

Kılıçdaroğlu’nu SADAT’a götüren bilgiler ‘devletin kalbi’nden gelmiş

CHP’lilere göre genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemlerin tartışmalı adresi SADAT’a beklenmedik ‘ziyareti’, parti açısından önemli mesajlar içeriyor. Partililer bu ani ziyaretle Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye “Attığınız adımdan, yaptığınız plandan haberdarız” mesajı verdiğini düşünüyor.

Aynur Doğan konserinin organizatörü: İptal haberini Twitter’dan öğrendik

Şarkıcı Aynur Doğan’ın konserini organize eden Gergedan Yapım, bilet satışının yasal olarak 40 gün sürdüğünü belirterek Kocaeli’ndeki AKP’li Derince Belediyesi’ni yalanladı.

17 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, bir ayda serbest kaldı

Gaziantep’te 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, bir ayda tahliye edildi.

Piyasada 21 Aralık benzeri ‘kur şoku’ beklentisi

Dolar/TL, yaklaşık 10 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık’tan beri ilk kez 15,5’in üstüne çıkarken analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyor.

Avrupa Konseyi, Türkiye’ye Kavala dosyası için raportör gönderiyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 18-20 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’da temas ve inceleme için iki raportörünü gönderiyor.

Rakıya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı.

Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AKP eridi, İYİ Parti katlandı

ORC Araştırma’nın 15 aylık anket tablosuna göre AKP’nin oyları Şubat 2021’den bu yana 8,8 puan eridi.

Tanık olarak dinlenecekti: Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruması öldü

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, iterek çalıştırmak istediği aracının altında kalarak öldü.

İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin 33 ‘FETÖ’ ve PKK zanlısının iade istemini kabul etmemiş

Türkiye’nin 33 PKK ve ‘FETÖ’ zanlısını İsveç ve Finlandiya’dan istediği ancak iade taleplerinin kabul edilmediği bildirildi.

Halk TV, basılı gazete kuruyor

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, basılı gazete kuracaklarını duyurdu.

Emine Bulut davasında müebbet cezasına onama

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Analiz: Terra’daki çöküş, kripto piyasasını ‘öldürmedi süründürdü’

Uzmanlar, sabit coin TerraUSD’nin geçen hafta çökmesinin, kripto para piyasasının sonunu getirmeyeceğini, bunun bir düzeltme olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Üç gençten biri işsiz

Genç İşsizler Platformu, ‘İşsizlik ve istihdam raporu’nun mayıs sonuçlarını duyurdu.

Küresel piyasadan kısa sürede 11 trilyon dolar ‘silindi’, devamı da gelebilir

Küresel piyasalar pandemi, savaş, artan enflasyon ve parasal sıkılaşma önlemleri nedeniyle çöktü. 11 trilyon dolar birkaç haftada piyasadan yok oldu. Uzmanlara göre bunun devamı da gelecek.

‘Kimseyi değiştirmeye çalışmayın’ o kadar da doğru bir tavsiye olmayabilir

Yeni bir araştırma, ikili ilişkilerde insanların hem değişebileceğini hem de değiştirebileceğini gösteriyor.

Üç teknoloji devi şifreleri kaldırmak istiyor: ‘Dönüşüme’ hazır mısınız?

Çevrimiçi dünyaya geçişle kişisel verilerimizi güvenceye almamızı sağlayan şifreler, hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Ancak, ‘şifrelerin dünyasında’ yaşamanın bazı dezavantajları da var.

Uzmanlar anlattı: Neden horlarız, nasıl önlenir

Yanındaki içinde de horlayan için de deliksiz uykuyla geçen geceleri imkansız hale getiren bu sorunun çeşitli nedenleri var. Uzmanlar nedenlerini ve horlama tipinize göre alınabilecek önlemleri sıraladı.