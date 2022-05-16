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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1254 vaka, dört ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 1254 vaka kaydedildi, dört kişi öldü.

Bir günde 128 bin 957 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 1358.

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