Son 24 saat: 1254 vaka, dört ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1254 vaka kaydedildi, dört kişi öldü.
Bir günde 128 bin 957 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 1358.
Yaramazlara biraz batar!
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