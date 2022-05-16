Üç teknoloji devi şifreleri kaldırmak istiyor: ‘Dönüşüme’ hazır mısınız?

Çevrimiçi dünyaya geçişle kişisel verilerimizi güvenceye almamızı sağlayan şifreler, hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Ancak, ‘şifrelerin dünyasında’ yaşamanın bazı dezavantajları da var.

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“Şifrenizi mi unuttunuz” sorusu birçoğumuzun kabusu, bu unutkanlığın bedelini bazen birkaç dakika, bazense birkaç saat uğraşarak ödüyoruz. Ayrıca şifre belirleme aşamasında birçok sitenin farklılaşan güvenlik prosedürlerine takılabiliyoruz. Kolayca hacklenmesini önlemek için şifrelerimizi belirli sayıda harf, rakam ve özel karakter içeren kombinasyonlardan oluşturmamız gerekiyor. İdeal senaryo her platform için farklı şifreler belirleyerek, hacklenme riskini minimuma indirmemiz. Bu da şifrelerimizi akılda tutmayı zorlaştırıyor, iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor.

Nedir bu ‘şifresiz dönüşüm’?

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Teknoloji devleri Apple, Microsoft ve Google’sa hayata geçirdikleri yeni bir uygulamayla ‘şifresiz dönüşüm’ vadediyor.

Şirketler, interneti daha güvenli bir hale getirmek için FIDO Alliance ve World Wide Web Konsorsiyumu tarafından oluşturulan parolasız oturum açma standardına destek verdi.

‘Şifresiz dönüşüm’ün ana fikri, kullanıcıları telefonunu aracılığıyla tanımak. FIDO Alliance ve World Wide Web Konsorsiyumu’nca hayata geçirilen şifreleme yönteminde insanlar akıllı cihazlarının kilidini parmak izi, yüz tanıma, parola yöntemlerinden biriyle açmaya yönlendiriliyor. Telefona kaydedilen kimlik bilgileri cihaza kaydedilerek, saklanıyor. Böylece FIDO standardını kullanan sitelerde ve uygulamalarda şifre ihtiyacı ortadan kalkıyor.

FIDO, ‘authenticator’lara meydan okuyor

Bazı şirketler halihazırda farklı kimlik doğrulama uygulamaları ‘authenticator’larla şifresiz oturum açma seçenekleri sunuyor. FIDO standardıysa authenticator’lara meydan okuyarak, yalnızca telefonunuzun güvenli kilidini kullanarak birçok siteye erişmenizin önünü açıyor.

Teknoloji devleri ‘şifresiz dönüşüm’ için henüz net bir tarih vermese de uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız gibi görünüyor.