17 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, bir ayda serbest kaldı

Gaziantep’te 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit’e çarparak ölümüne neden ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, bir ayda tahliye edildi.

Fotoğraf: Twitter/Gaziantep haber

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde 12 Nisan’da, Osman Sarı’nın sürdüğü 27 SR 997 plakalı otomobil, akşam elektrikli scooter ile eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak’a (17) çarpmış, ambulansla hastaneye sevk edilen Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak tedavi altına alınmıştı.

Sürücü belgesi olmayan Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı’nın oğlu olan Osman Sarı da polis ekiplerince yakalanmıştı.

Olayla ilgili 29 Nisan’da hazırlanan bilirkişi raporuysa avukatlara göre teknik bakımdan yetersizdi.

Raporda onlarca tanık varken yalnızca iki kişinin beyanına göre olay yeri belirlemesi yapıldı. Ayrıca savcılık, kazanın meydana geldiği şehrin en işlek caddelerinden biri olan bölgede kamera görüntüsü de ‘bulamadı.’

Böylesine bir ortamda sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesi sonrası Osman Sarı’nın tutukluğuna devam kararı verdi. Ancak sanık avukatlarının asliye ceza mahkemesine itirazı üzerine 17 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne sebep olan Sarı, eksik hazırlanan bilirkişi raporuna dayanılarak serbest bırakıldı.

Acılı aile tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Olayı gören birden çok tanık olmasına rağmen savcılık tarafından alelacele bilirkişi tayin edilerek sadece ilk tutanaktaki tek tanığın beyanları, görüntü olmaksızın dayanak alınarak rapor düzenlendi. Bu raporda vefat eden Ezgi, ehliyetsiz ve aşırı hızlı araç kullanan eski milletvekili yeni Nizip belediye başkanının yeğeninden daha çok kusurlu gösterildi.

Tüm yetkililere sesleniyoruz Gaziantep’te 17 yaşında ehliyetsiz ve şuursuz şekilde araç kullanan bu kişinin ayrıcalığı ve özelliği nedir? Hem bir cana kıyıp hem elini kolunu sallayarak nasıl dolaşır? Bunun sorumlusu kimdir?”