İsveç ve Finlandiya Dışişleri bakanları Türkiye’ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye’ye gideceğini bildirdi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını aktarmıştı.

İsveç’in resmi haber ajansı TT’nin aktardığına göre bakanlar, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşecek.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara’ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün parlamentodaki görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO’ya resmi olarak başvurma kararı aldığını açıklamıştı.

Finlandiya ve İsveç’in, salı ya da çarşamba NATO üyeliğine beraber başvurması bekleniyor.