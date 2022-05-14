Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘kapıyı kapatmamış’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansına konuşan Kalın, Ankara’nın her iki ülkeyle müzakere yapacağını belirtirken konuyu Türkiye’nin güvenlik meselesi olarak gündeme getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, PKK’nın Avrupa’da kaynak topladığını ve İsveç’te ‘güçlü şekilde’ kabul gördüğünü belirtti.

Kalın, “Yapılması gereken açık… PKK faaliyetlerinin, bireylerinin ve aktivitelerinin bu ülkelerde var olmasına izin vermeyi bırakması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Kalın, Türkiye’nin de Finlandiya ve İsveç gini kendi ulusal güvenliklerinden endişe duyan kamuoyuna sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan olumlu bakmamıştı

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıkladı. İsveç’in de ileriki günlerde benzer bir adım atması bekleniyor. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

İsveç’in PKK ve YPG’ye ilişkin yaklaşımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığına karşı çıkışı gibi unsurlar Ankara-Stockholm arasında zaman zaman önemli sorunlara yol açıyor.

Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını ifade etmişti.