İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin 33 ‘FETÖ’ ve PKK zanlısının iade istemini kabul etmemiş

Türkiye’nin 33 PKK ve ‘FETÖ’ zanlısını İsveç ve Finlandiya’dan istediği ancak iade taleplerinin kabul edilmediği bildirildi.

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TRT Haber’in aktardığına göre Türkiye, altısı ‘FETÖ’ altısı da PKK zanlısı olmak üzere Finlandiya’da 12 kişinin iadesini istedi.

İsveç’ten de 10’u ‘FETÖ’, 11’i PKK zanlısı olmak üzere 21 kişinin gönderilmesi talep edildi.

Taleplerin 19’u reddedildi, beşi yanıtsız bırakıldı.

Halen Finlandiya’dan iki, İsveç’ten yedi kişiyle ilgili süreç devam ediyor.

İki ülkenin üyelik süreci

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

İsveç’in PKK ve YPG’ye ilişkin yaklaşımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığına karşı çıkışı gibi unsurlar Ankara-Stockholm arasında zaman zaman önemli sorunlara yol açmıştı. Yine ‘FETÖ’ zanlılarının iadesi de ülkeler arasında bir başka sorun.

Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını söylemişti.