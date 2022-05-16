Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AKP eridi, İYİ Parti katlandı

ORC Araştırma’nın 15 aylık anket tablosuna göre AKP’nin oyları Şubat 2021’den bu yana 8,8 puan eridi.

2019’daki yerel seçimlerden AKP birinci parti olarak çıksa da Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler CHP’ye geçmişti. Bir sonraki seçimse -baskın bir seçim yapılmazsa- Haziran 2023’te düzenlenecek.

Ancak yanlış politikalardaki ısrar sonrası ekonomideki kötüye gidiş, AKP’deki erimenin sürmesine neden oluyor.

Daha önce iktidara yakınlığıyla bilinen, ancak açıkladığı veriler nedeniyle AKP’yle arası bozulan ORC Araştırma’nın tablosuna göre AKP, Şubat 2021’deki yüzde 36,8 oy oranını koruyamayarak Mayıs 2022’de yüzde 28’e düştü.

AK PARTİ'NİN OY DEĞİŞİMİ

Şubat 2021 – Mayıs 2022



Şubat 2021 %36,8

Mayıs 2022 %28,0 pic.twitter.com/emdAazMidl — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022

Ekim 2021’de yüzde 26’lık oy oranına sahip ana muhalefet partisi CHP’yse oyunu 15 ayda 1,8 puan artırdı.

CHP'NİN OY DEĞİŞİMİ

Şubat 2021 – Mayıs 2022



Şubat 2021 %22,3

Mayıs 2022 %24,1 pic.twitter.com/mEsXgTaIO8 — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022

Oy oranını neredeyse ikiye katlayan İYİ Parti’yse Şubat 2021’deki yüzde 10,8’lik oyunu Mayıs 2022’de 18,4’e çıkardı.

İYİ PARTİ'NİN OY DEĞİŞİMİ

Şubat 2021 – Mayıs 2022



Şubat 2021 %10,8

Mayıs 2022 %18,4 pic.twitter.com/YmljILOl8K — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022

Üç partinin diğer anketlerdeki oranları

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin 1-3 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göre üç partinin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 28,6, İYİ Parti yüzde 14,5 olarak ölçülmüştü.

MetroPOLL’un nisan anketindeyse üç partinin oy oranı şöyleydi: AKP yüzde 32,1, CHP yüzde 22,4, İYİ Parti yüzde 18,6.