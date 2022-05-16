Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisinin ölümüne soruşturma

Ankara başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Fotoğraf: BBP

Yıldız, Yazıcıoğlu ve beş kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara ‘FETÖ’nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs’taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışmasından dönerken helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte ölmüştü. İlk günden beri helikopterin kazayla değil, sabotaj sonucu düştüğü de öne sürülüyor.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.

Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız’ın bu sırada geri gelen aracının altında kaldığı iddia edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA’nın aktardığına göre soruşturmada bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını söyleyerek, “Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim” dedi.

Ayrıca bilirkişi Yıldız’ın ölümüne neden olan aracı inceleyecek.