Tanık olarak dinlenecekti: Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruması öldü

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, iterek çalıştırmak istediği aracının altında kalarak öldü.

Yıldız, Yazıcıoğlu ve beş kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara ‘FETÖ’nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs’taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

Fotoğraf: AA

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışmasından dönerken helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte ölmüştü. İlk günden beri helikopterin kazayla değil, sabotaj sonucu düştüğü de öne sürülüyor.

AA’nın aktardığına göre TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru Erol Yıldız (49), sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.

Yıldız, rampadaki aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başladı. Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.

112 Acil Servis ekibince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız, yarın memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesinde gömülecek.