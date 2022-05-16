Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi” dedi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Ancak Erdoğan, mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını aktarmıştı.

‘Yorulmasınlar’

Ankara’ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmeci Tebbun’la ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil.

* (NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye’ye gelecek İsveç ve Finlandiya Dışişleri bakanlarına) Yorulmasınlar.

* Her şeyden önce Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz ‘Evet’ demeyiz.

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