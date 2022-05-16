Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ inşasında ‘suç ortaklarını’ uyardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin Atatürk Havalimanı’nı ‘millet bahçesi’ne dönüştürmek istemesine çok sert tepki gösterdi. CHP lideri, ‘suç ortaklarını’ da uyardı.

Fotoğraf: CHP

Pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın ‘millet bahçesi’ne dönüşümü için iş makineleri hazır bekliyor.

CHP lideri, Twitter paylaşımında “Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar” diyerek “Peki bu işe neden alelacele giriştiler?” sorusunu sordu.

Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?”

‘Kimsenin gözünün yaşına bakmayız’

Kılıçdaroğlu daha sonra “Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım” diyerek doğrudan yabancı yatırımcıya hem Türkçe hem Arapça seslendi: “Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.”

لا يمكن بيع أي شيء صنع عن طريق سرقة أموال الشعب لطرفكم. إذا كانت هنالك جريمة ارتكبت بحق أموال الدولة سوف لا نغض النظر عن أي شخص من مرتكبيها حتى لو كنتم أنتم. أذا فكرتم بالمجيء فأعلموا هذا الأمر جيدا. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2022

CHP lideri ‘bu işte yer almış herkesi’ de uyardı: “Bu iş ‘Talimat aldım, mecburdum’ diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, martta “Atatürk Havalimanı’nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz” demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ysa İmamoğlu’na cevap olarak şunları söylemişti: “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti ‘millet bahçesi’ olarak işe başlanıyor. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri için de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız.”

2 milyar doları çöpe atıp bahçe yapıyorlar

Havalimanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kamuoyuna açıklamaya değer görmediği büyük ihalenin 29 Nisan’da pazarlık usulüyle yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sürecin ayrıntıları yazan Sözcü yazarı Çiğdem Toker’e göre ihaleye çağrılan firmalar da ‘yabancı’ değil: Altı firmadan üçü, İstanbul Havalimanı’nı yapan beşli konsorsiyum üyesi.

İhalede en uygun teklifi 2 milyar 127 milyon 978 bin TL ile Yapı&Yapı firması vermiş. Toker, şirketin, Ankara’daki ‘millet bahçesi’ni aynı usulle aldığını, inşaat sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 10’uncu yıl nutkunu okuduğu hipodrom alanındaki tescilli yapılara zarar verdiğini hatırlatmıştı.

Toker, Atatürk Havalimanı ilk yatırım bedelinin 1997 fiyatlarıyla 306 milyon dolar olduğunu belirterek devletin burada uğradığı zararı şöyle anlatmıştı: “DHMİ’nin de Atatürk HL için pist yenileme, apron yatırımı yaptığını belirten kaynağım, toplam yatırımın en az 2 milyar dolar olduğunu söylüyor.

Millet bahçesi ihalesinde verilen en uygun teklifin dolar karşılığı yaklaşık 142 milyon dolar. Buna bir de Yap-İşlet-Devret ile işletilen Atatürk HL sözleşmesi erken feshedildiği için devletin şirkete ödediği 389.5 milyon avroyu (bugünün kuruyla 409 milyon dolar) ekleyelim. Velhasıl devlet en az 2 milyar dolarlık bir yatırımı kapatıyor. Bu sebeple şirkete borcu doğduğu için 409 milyon dolar ödüyor. Üstüne Millet Bahçesi yapılsın diye (ihaleyle) 142 milyon dolar harcamayı göze alıyor. Toplam 2.5 milyar dolar.

Toker, ‘millet bahçesi’ inşaatı için 2 milyon metrekarelik beton alanın kırılacağını, hazırlıkların başlatıldığını, kırma işinin gizli tutulmaya çalışıldığını da aktarmıştı.