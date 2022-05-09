Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ operasyonu: ‘Kırma işi gizli tutuluyor’

Tarifeli seferlere 2019’da kapatılan Atatürk Havalimanı’na inşa edileceği açıklanan ‘millet bahçesi’ için 29 Nisan’da ihale düzenlendiği ortaya çıktı.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi 2 milyar 127 milyon 978 bin TL teklifiyle iktidara yakınlığıyla ‘tanıdık’ Yapı&Yapı firması kazanmış.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, martta “Atatürk Havalimanı’nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz” demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ysa İmamoğlu’na cevap olarak şunları söylemişti: “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti ‘millet bahçesi’ olarak işe başlanıyor. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri için de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız.”

Havalimanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kamuoyuna açıklamaya değer görmediği büyük ihalenin 29 Nisan’da pazarlık usulüyle yapıldığı ortaya çıktı.

Sürecin ayrıntıları yazan Sözcü yazarı Çiğdem Toker’e göre ihaleye çağrılan firmalar da ‘yabancı’ değil: Altı firmadan üçü, İstanbul Havalimanı’nı yapan beşli konsorsiyum üyesi.

İhalede en uygun teklifi 2 milyar 127 milyon 978 bin TL ile Yapı&Yapı firması vermiş. Toker, şirketin, Ankara’daki ‘millet bahçesi’ni aynı usulle aldığını, inşaat sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 10’uncu yıl nutkunu okuduğu hipodrom alanındaki tescilli yapılara zarar verdiğini hatırlattı.

2 milyar doları çöpe atıp bahçe yapıyorlar

Toker, Atatürk Havalimanı ilk yatırım bedelinin 1997 fiyatlarıyla 306 milyon dolar olduğunu belirterek devletin burada uğradığı zararı şöyle anlattı: “DHMİ’nin de Atatürk HL için pist yenileme, apron yatırımı yaptığını belirten kaynağım, toplam yatırımın en az 2 milyar dolar olduğunu söylüyor.

Millet bahçesi ihalesinde verilen en uygun teklifin dolar karşılığı yaklaşık 142 milyon dolar. Buna bir de Yap-İşlet-Devret ile işletilen Atatürk HL sözleşmesi erken feshedildiği için devletin şirkete ödediği 389.5 milyon avroyu (bugünün kuruyla 409 milyon dolar) ekleyelim. Velhasıl devlet en az 2 milyar dolarlık bir yatırımı kapatıyor. Bu sebeple şirkete borcu doğduğu için 409 milyon dolar ödüyor. Üstüne Millet Bahçesi yapılsın diye (ihaleyle) 142 milyon dolar harcamayı göze alıyor. Toplam 2.5 milyar dolar.

Toker, ‘millet bahçesi’ inşaatı için 2 milyon metrekarelik beton alanın kırılacağını, hazırlıkların başlatıldığını, kırma işinin gizli tutulmaya çalışıldığını da aktardı.