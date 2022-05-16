Emine Bulut davasında müebbet cezasına onama

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Emine Bulut ve Fedai Varan

Kırıkkale’de 18 Ağustos 2019’da bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen görüntüleri infiale yol açmıştı.

Türkiye’nin gündemine oturan cinayetin ardından kaçan 43 yaşındaki Fedai Varan, polis tarafından yakalanmış, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme Varan’ı cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

AA’nın haberine göre daire, davanın temyiz incelemesini tamamladı. Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Daire, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.