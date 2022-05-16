Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emine Bulut davasında müebbet cezasına onama


Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Emine Bulut ve Fedai Varan

Kırıkkale’de 18 Ağustos 2019’da bir lokantada boşandığı Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan 38 yaşındaki Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen görüntüleri infiale yol açmıştı.


Türkiye’nin gündemine oturan cinayetin ardından kaçan 43 yaşındaki Fedai Varan, polis tarafından yakalanmış, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme Varan’ı cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

AA’nın haberine göre daire, davanın temyiz incelemesini tamamladı. Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Daire, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

Emine Bulut davası daha ağır ceza talebiyle Yargıtay’da: Canavarca hisle öldürdü

Emine Bulut’un katiline verilen ‘müebbet’e itiraz: Aile avukatı istinafa başvurdu

Emine Bulut cinayeti: Savcılık, müebbet kararı için istinafa başvuruyor

Emine Bulut’un katiline müebbet hapis

Emine Bulut’un katiline, eşini tehdit ederek destek verdi, tutuklandı

Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin gibi nice kadınlardan biri olacaktım

Eşi vururken kimse müdahale etmemiş: Emine Bulut cinayetinden yeni görüntüler

Emine Bulut’un annesi: Yaralı koyaydın hiç olmazsa; ben bakardım ölene kadar

Emine Bulut, eski eşine açtığı ‘tehdit’ davasından ‘İşsiz kalmasın’ diye vazgeçmiş

Kadıköy’de Emine Bulut için ‘Ölmek istemiyoruz’ eylemi

Bulut’un feryadı tüm kadınların sesi oldu: Ölmek istemiyorum

SON HABERLER

Rakıya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait … Devamı...