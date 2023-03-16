Akşam Postası / 16 Mart 2023

Emek ve özgürlük ittifakı tek listede uzlaşamadı

Emek ve özgürlük ittifakı toplantısında partiler seçime ittifak çatısı altında girme kararını netleştirirken, liste formülleri üzerinde uzlaşı çıkmadı.

Esad, Erdoğan’a şart koştu: İşgal sonlandırılsın

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söyledi.

AKP’de grup kararı: Aday Tayyip Erdoğan

AKP Meclis grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine dair grup kararı aldı.

MAK anketi: Kılıçdaroğlu 5 puan önde, kararsızların tamamına yakını HDP’li

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, düzenledikleri son ankette millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 puan önünde çıktığını açıkladı.

‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 282’ye çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bankacılık sektörü bir yılda 10 yıl geriye gitti

Bankacılık sektörünün büyüklüğü bir yılda 10 yıl önceki seviyelere indi.

Mehmet Aslantuğ TRT dizisinden çıkarıldı: Sual eden tavrımızdan rahatsız oldular

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Aslantuğ, “Sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” dedi.

Muharrem İnce’yi küstürmüşler

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin finans uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’la arası açıldı.

Avrupa Merkez Bankası faizi 15 yılın zirvesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Şanlıurfa’da sel: Can kaybı 14’e çıktı

Selin etkili olduğu Şanlıurfa’da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde iki kişinin daha cesedi bulundu.

Yurttaşlar üç aydır pasaportlarını alamıyor

Aralık 2022’de pasaport için başvuran yurttaşlar üç aydır beklediklerini söyleyerek İçişleri Bakanlığı’na sitem ediyor.