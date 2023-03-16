Yurttaşlar üç aydır pasaportlarını alamıyor

Aralık 2022’de pasaport için başvuran yurttaşlar üç aydır beklediklerini söyleyerek İçişleri Bakanlığı’na sitem ediyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 için geçerli olan yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirlemişti.

Buna göre yeni yılda altı aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, bir yıl için 1008,30 lira, iki yıl için 1646,10 lira, üç yıl için 2 bin 338,50 lira ve üç yıldan fazlası için 3 bin 295,50 lira olarak uygulanıyor.

Birçok yurttaşsa zamlardan önce 2022’nin son iki ayında pasaporta başvurmuştu. Dairelerde yoğunluk oluşmuş, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 10 Aralık’ta, önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 48 bin seviyesine ulaştığını belirtmişti.

Aralıktaki başvuruların üzerinden üç ay geçmesine rağmen birçok yurttaşa pasaportları ulaşmadı. Durumu e-devlet‘ten sorgulayanlar “Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasındadır” bildirimiyle karşılaşıyor.

Twitter’da bakanlık ve müdürlükleri etiketleyen kullanıcılar sitemlerini dile getirdi.

Aralık ayında pasaport başvurusu yaptım. 2,5 ay oldu ve "basım öncesi kontrol aşamasında" bekliyor.



Bu hafta pasaport başvurusu yapıp pasaportunu alanlar var. @TCNufus @TCNufusDestek @sefikaygol @ismailcatakli @serdilt @mehmetersoy57



Benzer durumda olanlar yanıt yazabilir mi. — Ömer Yılmaz (@oyilmaz) March 9, 2023

23 Aralık 2022 yılında #pasaport başvurusu yapmamıza rağmen 74.gün olmasına rağmen pasaporttum hala gönderilmedi.

2023 yılından başvuru yapanların pasaporttu 10 günde geliyor. pic.twitter.com/XjL34pf9Fq — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) March 6, 2023

Aralık ayında başvuru yaptığım pasaport hala basım aşamasında ve ay sonunda yurt dışına çıkış yapacağım lütfen yardımcı olur musunuz? @TCNufusDestek pic.twitter.com/ov0Qf7fCnh — İl.dem (@_Ildem) March 14, 2023

3 ay önce pasaport başvurusu yaptım, defalarca 199'u aramama ve acil kaydı oluşturmama rağmen pasaportum ulaşmadı. Eşim ve çocuğumunki geldi. Yardımcı olabilir misiniz. 25 Mart’ta biletim var, vize almam gerekiyor @TCNufusDestek @TCNufus pic.twitter.com/ju73g06WB8 — İbrahim Ethem Afacan (@ibrahim___ethem) March 14, 2023

Aralık ayında pasaport başvurusunda bulundum. Pasaport basım öncesi kontrol aşamasında gözüküyor. Acil desteğinizi rica ediyorum @TCNufus @TCNufusDestek @sefikaygol pic.twitter.com/F6glPTWYew — Nihal (@CantepeNihal) March 15, 2023

22.12.2022 tarihinde başvurduğum pasaportum hala basım öncesi kontrol aşamasında gözüküyor. 3 kere aciliyet kaydı oluşturdum ancak değişiklik olmadı. Görüştüğüm firma benden pasaport bilgilerimi talep ediyor. Rica etsem pasaportumun baskısını gerçekleştirir misiniz lütfen?… https://t.co/bCkw3k5xmD pic.twitter.com/kb5ajITXUG — Ali Tıknazoğlu | .lens (@alitiknazoglu) March 15, 2023

@TCNufusDestek merhaba aralik ayinda oglum icin pasaport basvurusunda bulunmustum. Pasaport basım oncesi kontrol asamasinda gozukuyor.Acil desteginizi rica ediyorum.@TCNufus pic.twitter.com/vNhs0keOC2 — Murat Atik (@Muratik__) March 4, 2023