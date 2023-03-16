Yurttaşlar üç aydır pasaportlarını alamıyor

Aralık 2022’de pasaport için başvuran yurttaşlar üç aydır beklediklerini söyleyerek İçişleri Bakanlığı’na sitem ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 için geçerli olan yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirlemişti.
Buna göre yeni yılda altı aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, bir yıl için 1008,30 lira, iki yıl için 1646,10 lira, üç yıl için 2 bin 338,50 lira ve üç yıldan fazlası için 3 bin 295,50 lira olarak uygulanıyor.
Birçok yurttaşsa zamlardan önce 2022’nin son iki ayında pasaporta başvurmuştu. Dairelerde yoğunluk oluşmuş, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 10 Aralık’ta, önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 48 bin seviyesine ulaştığını belirtmişti.
Aralıktaki başvuruların üzerinden üç ay geçmesine rağmen birçok yurttaşa pasaportları ulaşmadı. Durumu e-devlet‘ten sorgulayanlar “Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasındadır” bildirimiyle karşılaşıyor.
Twitter’da bakanlık ve müdürlükleri etiketleyen kullanıcılar sitemlerini dile getirdi.