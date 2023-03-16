AKP’de grup kararı: Aday Tayyip Erdoğan

AKP Meclis grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine dair grup kararı aldı.

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Erdoğan bugün 10 Mart’ta kameraların karşısına geçerek seçimin 14 Mayıs’ta düzenlenmesi için karar imzalamıştı. Karar aynı gün mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Daha önce cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı çoğu hukukçuya göre mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek, adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.