Avrupa Merkez Bankası faizi 15 yılın zirvesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

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ECB’nin açıklamasında refinansman faizinin yüzde 3,50’ye, mevduat faizinin yüzde 3’e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75’e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB’nin faiz oranları 2008’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75’er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

AA’nın haberine göre açıklamada, enflasyonun uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiği, faiz artırım kararının bu nedenle alındığı belirtildi.