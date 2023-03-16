Emek ve özgürlük ittifakı tek listede uzlaşamadı

Emek ve özgürlük ittifakı toplantısında partiler seçime ittifak çatısı altında girme kararını netleştirirken, liste formülleri üzerinde uzlaşı çıkmadı.

Toplantıda HDP’nin tek liste, TİP ve EMEP’inse bazı illerde her parti ve örgütün kendi temsiliyetiyle seçimlere katılmasına ilişkin formüller de konuşuldu ama bu konular başka toplantıya bırakıldı.

İttifakın başta SOL Parti olmak üzere diğer sol ve sosyalist partilerle genişlemesine de kapı aralandı.

Emek ve özgürlük ittifakı toplantısı bitti. (TİP)

Emek ve özgürlük ittifakı partileri bugün toplandı. Toplantıda TİP ve EMEP ittifak içindeki partilerin bazı bölgelerde kendi logo ve amblemleriyle seçime girme önerisi tartışıldı. HDP’nin önerisiyse milletvekilleri seçimlerine tek parti ve liste altında girmekti.

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, parlamento seçimlerinde HDP çatısı altında ortak liste önermişti.

Toplantı bittikten sonra Diken’e konuşan TİP kaynakları partilerin seçime ittifak çatısı altında gireceğini söylerken, tek liste formülünün uygulanmayacağını belirtti. TİP kaynaklarına göre bazı illerde partiler kendi aday ve logolarıyla seçimlere girebilecek. Buna göre partiler kendi kurullarında buna ilişkin kararı ayrı ayrı alacak.

Diken’e konuşan HDP’den bir üst düzey yetkili de partilerin seçime ittifak çatısı altında gireceğini ama bunun tek liste halinde olmayacağını söyledi. HDP yetkilisi ittifakın seçimlere nasıl gireceğinin ortak açıklamada ‘özenle anlatıldığını’ da sözlerine ekledi.

EMEP’e yakın Evrensel gazetesiyse ittifakın büyüyerek yoluna devam edeceğini aktardı. Buna göre liste formüllerine dair nihai karar için yeniden masaya oturulacak.

Üç madde öne çıktı

İttifakın bildirgesindeyse şu maddelere dikkat çekildi:

*Mücadele ittifakı olarak başlattığımız süreci, genişleyerek bir seçim ittifakı haline de getirmek üzere bir irade ortaya çıktı. Seçime, emek ve özgürlük ittifakı olarak girme kararı alındı. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak.

*Gündem başlıklarımızdan biri olan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili geniş çaplı bir tartışma yürüttük. Depremden sonra cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini tekrar değerlendirme kararı almıştık. Bugün yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık.

*Siyasi yasakların ve davaların, şiddetin ve baskının artarak devam ettiği bir atmosferde, seçim süreci ve sandık güvenliğine dair tüm toplum kesimleriyle sürdürdüğümüz ortak çalışmaları hız kazandırarak devam ettiriyoruz.

Sol ve sosyalist partilere kapı aralandı

SOL Parti başta olmak üzere diğer sol, sosyalist partilerin de pusulada yer alması formülü üzerinde de duruluyor.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Diken’e açıklamasında çağrılarındaki maddelerle örtüşen bir karara varılması halinde “Daha geniş bir seçim ittifakı için çabalayacaklarını” demişti: “Eğer böyle bir yaklaşım ortaya çıkarsa biz de SGB’deki müttefiklerimizle birlikte bu süreci değerlendirip daha geniş bir ittifakın, seçim ittifakının oluşması için çaba harcarız. Önemli olan böylesi kritik bir seçimde sosyalistlerin birlikte davranabilmesi gerekiyor. Biz de bunun için de bir çaba içerisindeyiz.”