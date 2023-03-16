O bir ‘badem anne’: Gwyneth Paltrow başka gezegenden seslenmeye devam ediyor

ZEYNEP KARAARSLAN BAŞARAN

Gwyneth Paltrow’un ‘Sağlık Afiyet Sanatı’ (Dear Media Art of Wellness) podcast serisinde yayınlanan röportajı tozu dumana kattı.

Fotoğraf: Reuters

Paltrow, sabah kan şekerini yükseltmemek için 12’ye kadar bir şey yemediğini yalnızca kahve içtiğini söylüyor. Öğlen yemeği olarak da çoğunlukla kemik suyu içtiğini belirtiyor. Yani Paltrow’un ağzından günün büyük kısmında katı gıda geçmiyor.

Ayrıca röportaj esnasında Paltrow’a serum takılı. Paltrow serum takmaya bayıldığını ve bu trendi en erken uygulayanlardan biri olduğunu belirtiyor. Paltrow’un koluna takılı olan serum, o gün uçacağı için aldığı ‘küçük bir torba vitamin.’

Glutatyon ve fosfatidilkolinin favori besinleri olduğunu ve ‘zor bulundukları’ için bulabildiği zamanlarda bunları da serum yoluyla aldığını vurguluyor. Yani Paltrow, vitaminler ve besinleri yemek yiyerek almak yerine bu yöntemi benimsemiş. Bereket ki akşamları ‘detox’unu desteklemek için paleo diyetiyle uyumlu, sebze ağırlıklı yemek yiyormuş.

Anal yoldan ozon gazı

Gwyneth Paltrow, aynı röportajda geçmişte anal yoldan ozon gazı aldığını da belirtti.

Bu açıklamalardan sonra sosyal medya ve özellikle TikTok üzerinden beslenme uzmanları, anneler ve psikologlar Paltrow’a kızmaya doyamadılar. Paltrow’a yöneltilen en temel suçlama bir ‘badem anne’ olması.

‘Badem anne’ çocuklarına sağlıksız beslenme alışkanlıkları aşılayan ve onlarda beslenme bozuklukları gelişmesine neden olan ebeveynler için kullanılan bir tabir. Bu kavramın kökü ise ünlü modeller Gigi ve Bell Hadid’in annesi Yolanda Hadid’e dayanıyor. Gigi Hadid, annesine yarım badem yedikten sonra kendini halsiz hissettiğini söylüyor. Yolanda Hadid de kızına “birkaç tane bademi iyice çiğneyerek ye” tavsiyesinde bulunuyor.

Paltrow, ‘Goop’ isimli markası aracılığıyla, giyimden gıdaya birçok alanda ürün pazarlıyor. Ama özellikle ‘wellness’ yani sağlık/ afiyet alanında gerçek bir ‘influencer.’ Bu ölçekte bir etkisi olan ünlünün açıklamaları sorumsuzca bulundu ve düzensiz yemeyi yüreklendirdiği düşünüldü.

Yeme düzensizliği; yeme bozukluğu hastalıkları ve yeme bozukluğuna işaret eden davranışları da kapsayan bir tanımlama. Twitter’da bir kullanıcının yazdıkları, yorumların büyük çoğunluğuna paralel: “Bu videoda tarif edilen yeme düzensizliği. Bu, yağdan çok daha tehlikeli ve ölümcül. Sosyal gücü olanlardan bundan fazlasını beklememiz lazım. Kimse muaf değil.”

What’s being described in this video is disordered eating. It’s dangerous. It’s deadly. More so than fatness will ever be. It’s okay for us to expect more from those holding social power. No one is exempt#GwynethPaltrow #goop #EatingDisorders #FatLiberation #IntermittentFasting pic.twitter.com/sE27wRT9hy — AnaYelsi R. Velasco Sanchez (she/her) (@brwneyedamzn) March 14, 2023

Evde hasta bile değilken serum taktırma ve bazı besinlerin Paltrow tarafından dahi zor bulunması gibi ancak zenginler tarafından erişilebilen durumların, insanı sağlıkta bir sıfır öne geçiren özenilesi üstünlükler gibi sunulması ünlülerce pompalanan ‘sağlık/afiyet kültürü’nün bir diğer karanlık yüzü.