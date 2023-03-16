Yargıdan Cengiz’in ‘talan’ına yeşil ışık

AYŞEGÜL KASAP

Yargı, muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı iktidarın gözdesi şirketlerin başında gelen Cengiz İnşaat’ın Bodrum Cennet Koyu’ndaki ‘talan’ına kapı araladı.

Muğla 1’inci İdare Mahkemesi, belediyenin proje ruhsatını iptal eden kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında topu Hazine’ye attı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Eş Sözücüsü Mir Bahattin Demir hem belediye hem de Hazine’nin Cengiz’e karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi: “Şayet bu kurumlar gereğini yapmazsa vatandaşlar olarak biz kurumlara karşı dava açarız. Cengiz hala beşli çeteden olduğu için istediği her yeri rant icin yok edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor.“

Fotoğraf: Muçep

CHP’li belediye Cennet Koyu’nda Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis için 306 ada 1 parsele yapı ruhsatı vermiş, Bodrumlular “Belediyenin ve Cengiz’in işbirliğiyle Cennet Koy elden gidiyor. Sırtımızdan hançerlendik desek yeridir” diyerek karara isyan etmişti.

Tepkinin büyümesi üzerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapı ruhsatını iptal etmişti.

Cengiz İnşaat karara itiraz ederek dava açmıştı. Muğla 1’inci İdare Mahkemesi ruhsat iptaline ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.

Kararda şöyle dendi: “Her ne kadar taşınmazın özelleştirme yoluyla satışına dair işlemin Danıştay’ca iptal edildiği görülmüşse de taşınmazın eski maliki olan Maliye Hazinesi’nce adli yargıda bir tapu iptali davası açılmadığı ve bu hususta mahkemesince bir karar verilmediği (dosyada aksi yönde bir bilgi-belge bulunmadığı) anlaşılmış olduğundan, uyuşmazlık konusu taşınmazın tapu kaydının hukuk aleminde hâlen geçerliliğini muhafaza ettiği sonucuna varılmaktadır.“

Böylece topu Hazine’ye atan mahkeme şöyle devam etti: “Hâl böyle olunca da davalı idarece, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği düzenlemeleri uyarınca tapu idaresinin düzenlediği tapu kaydına göre işlem yapılması gerektiğinden, yolsuz tescil iddiasından hareketle daha önce düzenlenmiş yapı ruhsatlarının iptaline dair dava konusu işlemde -bu gerekçeyle sebep unsuru bakımından- hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

MUÇEP Eş Sözücüsü Demir sorunun asıl nedenini ‘taşınmazın gerçek maliki olan Hazine’nin tapu iptal davası açmaması’ olarak açıkladı: “Belediye hemen Hazine’yi dava etmesi lazım. Bizler de Hazine’ye taşınmazına sahip çıkması için harekete geçeceğiz. Hazine hemen Cengiz’e yolsuz tescil nedeyle dava açar ve dava dilekçesini yürütmeyi durdurma dava dosyasına koyarsa bu tedbir kalkar.”

Demir kurumlar görevini yerine getirmezse kurumlara karşı da harekete geçeceklerini söyledi: “Şayet bu kurumlar gerekleri yapmazsa belediye dahil olmak üzere vatandaşlar olarak biz kurumlara karşı davayı açarız. Cengiz hala beşli çeteden olduğu için istediği her yeri rant icin yok edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Peşini ve hukuk sürecini sonuna kadar kovalayacağımızı kamuoyuna beyan ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda korumadaki 678 bin metrekarelik Hazine’ye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon liraya alındığı ve buraya turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatı yapılacağı ortaya çıkmıştı.

Arazi 2012’de satın alınmıştı. Yine aynı yıl Danıştay arazinin özelleştirilmesini iki kez iptal etmişti. Ama bu kararlar hiçe sayıldı. Danıştay’ın kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında daha sonra suç duyurusunda bulunulmuş, fakat soruşturma izni verilmemişti.

2020’de Bodrum belediyesi de dava açmış, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi de arazinin SİT alanı olduğunu ve korunması gereken tarihi eserler bulunduğunu belirterek işlemin iptaline karar vermişti.