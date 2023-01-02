Bodrum halkından CHP’li belediyeye ‘Cengiz’ tepkisi: Sırtımızdan hançerlendik

AYŞEGÜL KASAP

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı iktidarın gözdesi şirketlerin başında gelen Cengiz İnşaat, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Cennet Koy’da inşaat çalışmalarına devam ediyor.

CHP’li belediyenin arazideki 306 ada 1 parsele ruhsat vermesine Bodrumlular tepkili: “Belediyenin ve Cengiz’in işbirliğiyle Cennet Koy elden gidiyor. Sırtımızdan hançerlendik desek yeridir.”

Söz konusu parsel, çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) tabi tutulan tek yer ama orada da ÇED süreci henüz tamamlanmadı. Süreç bitmeden inşaat çalışmaları başladı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) işleme karşı dava açma hazırlığında.

Fotoğraflar: MUÇEP

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altındaki 678 bin metrekarelik Hazine’ye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon liraya alındığı ve buraya turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatı yapılacağı ortaya çıkmıştı.

Arazi 2012’de satın alınmıştı. Yine aynı yıl Danıştay arazinin özelleştirilmesini iki kez iptal etmişti. Ama bu kararlar hiçe sayıldı. Danıştay’ın kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında daha sonra suç duyurusunda bulunulmuştu fakat soruşturma izni verilmemişti.

2020’de Bodrum Belediyesi de dava açmış, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi de arazinin SİT alanı olduğunu ve korunması gereken tarihi eserler olduğunu belirterek işlemin iptaline karar vermişti.

Cengiz İnşaat’ın, turistik tesis yapacağı Cennet Koyu’nda tarihi kalıntılara dair görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Bizans dönemine ait kalıntıların iş makinaların altında kaldığı da görüntülenmişti.

Cennet Koy’da bulunan ve daha sonra yok edilen tarihi eserler.

İnşaat çalışmalarının yapıldığı yer Gökburun yarımadası.

Birinci dereceden doğal ve arkeolojik SİT alanı. Sadece tarihsel ve kültürel miras yok, bölge birçok canlı için de hayati önemde.

1’inci derecede arkeolojik SİT alanı olan bölge 107 ada. Buradaki parseller için ÇED yapılmadı. Ama şirket inşaat faaliyetlerine başladı.

CHP’li Bodrum Belediyesi sadece 306 ada 1 parsel için ruhsat verdi. Burası ÇED’e tabi tutulan tek parsel. ÇED süreciyse henüz bitmedi. Yani belediyesi ÇED sürecini beklemeden ruhsat verdi.

Cennet Koy’daki parseller. (TKGM)

Projenin tanıtım dosyasıyla halkın katılım toplantısı da yapılmadı.

MUÇEP Bodrum eş sözücüsü Mir Bahattin Demir, ‘usulsüz’ işlemle ilgili şunları söyledi: “Orada hala süren bir tapu davası var. Ve sahipleri var ancak Cengiz’e sahte ve hukuksuz bir şekilde tahsis edildi. Bodrum’u koruyacağını söyleyen belediye başkanı bu hukuksuzluğa ortak olmayacaktı. Genel başkanlarının ‘Beşli çete’ dediği, ismi bütün tahribat projelerinde fiili olarak geçen Cengiz’e bu ruhsatı vermesi halkı sırtından hançerlemesi anlamına geliyor.”