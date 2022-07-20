Cennet Koyu’ndaki tarihi eserlerin hikayesi: Kamyonlarla taşıyıp yok ettiler

AYŞEGÜL KASAP

Cengiz İnşaat’ın, turistik tesis yapacağı Cennet Koyu’nda tarihi kalıntılara dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüleri araştırdık.

Söz konusu fotoğraflar yeni değil, bir yıl öncesine ait. Tarihi kalıntılar, Mayıs 2021’de yol çalışmasında bulundu. Buna şahit olan vatandaşlar olayı Muğla Çevre Platformu’na (MUÇEP) haber verdi. Derneğin sözcüleri alana giderek yol çalışmasını durdurdu ve suç duyurusunda bulundu.

MUÇEP Bodrum meclisi eş sözcüsü Mirbahattin Demir, bölgenin antik kent olduğu iddialarını da doğruladı.

Fotoğraflar: MUÇEP

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik Hazine’ye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon liraya alınarak turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatı yapılacağı ortaya çıkmıştı.

Arazi 2012’de satın alınmıştı. Yine aynı yıl Danıştay arazinin özelleştirilmesini iki kez iptal etmişti. Ama bu kararlar hiçe sayıldı. Danıştay’ın kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında daha sonra suç duyurusunda bulunulmuştu fakat soruşturma izni verilmemişti.

2020’de Bodrum Belediyesi de dava açmış, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi de arazinin SİT alanı olduğunu ve korunması gereken tarihi eserler olduğunu belirterek işlemin iptaline karar vermişti.

Çalışma bir yıl önce başlamış

Tesisin yapılacağı arazi Gökburun yarımadası.

Birinci dereceden doğal ve arkeolojik SİT alanı. Sadece tarihsel ve kültürel miras yok, bölge birçok canlı için de hayati önemde.

MUÇEP Bodrum meclisi eşsözcüsü Demir, Cengiz İnşaat’ın çalışmalara bir yıl önce başladığını söyledi.

Her şey vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkmış. Bölgeye giden MUÇEP eş sözcüleri tarihi kalıntıları görünce ilk olarak iş makinalarını durdurmuş.

‘Kalıntıları hafriyatın altından çıkardık’

Demir o gün olanları şöyle anlattı: “Gördüklerimiz karşısında şaşkına uğradık. Hemen jandarmayı aradık. Jandarma anında iş makinalarını durdurdu. Sonra Bodrum Belediyesi Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü sahaya gelerek müdehalede bulundu. Cuzi bir cezai işlem uygulandı. Daha sonra durdurulan kepçelerle bizleri baş başa bırakıp gittiler.

Bu kalıntıların çoğunu açtıkları yolun hafriyatının altından çıkardık arkadaşlarla o güneşin altında.

Çok büyük ihtimalle çoğunu da kamyonlarla alandan taşıyarak yok ettiler. Çünkü açıkçası öyle bir görüntü vardı.”

Zaten çekilen fotoğraflarda tarihi kalıntıların iş makinalarının altında kaldığını gösteren fotoğraflar da vardı.

‘Kalıntılar Bizans dönemine ait’

Demir, bölgenin antik kent olduğu iddialarını doğruladı. Tarihi kalıntılarla ilgili de şunları söyledi: “Arkeolog arkadaşlarımızın görüşüne göre kalıntılar Bizans dönemine ait ama zengin bir dönemine ait. Bir antik kent çünkü antik limanı olan bir burun. Buranın adı Gökburun. Bu rant projesini hayata geçirmek için SİT alanı kısıtlaması getiriliyor. Yani SİT alanında daralma, küçültme yapıyorlar. Sit alanı sınırları değiştirerek tabiri caizse Cengiz’e altın tepside sunuyorlar.”

‘Biz halkız ve buradayız’

Vatandaşların hem tarihi yarımadayı hem de koyu korumak için direnişleri devam ediyor. Bölgeye giderek bir basın açıklaması da yaptılar.

Basın açıklamasını okuyan MUÇEP Bodrum meclisi eş sözücüsü Umay Karabaş şunları söyledi: “Cennet Koy ve Gökburun için yükselen feryadın, Artvin’den İstanbul’a, Çanakkale’den Hasankeyf’e, Mersin’den Giresun’a sayısız yıkım projesinin biricik şirketlerinden birisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu biliyor ve bunu paylaşıyoruz. Açıkça bilinmesini isteriz ki, ülkenin dört bir yanında verilen mücadelelerin destekçisi olduğumuz gibi bugün onların gücünü de yanımızda hissediyoruz.

2015’te Çamlıhemşin’de ‘Yeşil Yol’ projesinin önünde dimdik duran Havva teyzenin sözüyle bitirmek isteriz, ‘Biz halkız ve buradayız’.”