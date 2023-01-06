Bodrum halkı direndi, belediye geri adım attı: ‘Cengiz’e verdiği ruhsatı inceleyecek

Muğla’da Bodrum Belediyesi, Cennet Koy’da Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis için verilen yapı ruhsatının yeniden inceleme kararı aldı.

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Diken CHP’li belediyenin arazideki 306 ada 1 parsele ruhsat vermesine karşın Bodrumluların tepkisini gündeme getirmişti: “Belediyenin ve Cengiz’in işbirliğiyle Cennet Koy elden gidiyor. Sırtımızdan hançerlendik desek yeridir.”

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı iktidarın gözdesi şirketlerin başında gelen Cengiz İnşaat, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altındaki 678 bin metrekarelik Hazine’ye ait araziyi 278 milyon liraya almış ve buraya turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatı yapacağı ortaya çıkmıştı.

Henüz ÇED süreci tamamlanmamışken CHP’li belediyenin Cengiz İnşaat’a ruhsat vermesi tepkilere neden oldu. ‘Hukuksuz’ karara gelen tepkilerden sonra belediye ruhsatı yeniden inceleyeceğini ve ‘Bodrum halının yanında olduklarını’ söyledi.

Belediyenin açıklaması şöyle:

“Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar. Belediyemizin bugün gerçekleşen 2023 yılı ilk Meclis toplantısında, Gölköy Mahallemizin Cennet Koy bölgesinde bulunan Gökburun YarımadasI’nın 678 bin metrekarelik bölümünde inşaata Başlayan Cengiz Holding Anonim Şirketi’ne Belediyemiz tarafından verilen ruhsatın yeniden incelenmesi için Meclisimiz, tavsiye kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda, ruhsatın yasal dayanaklarıyla ilgili tüm itirazların incelemesi yapılacak ve inceleme süreci ile sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Bodrum’un menfaatleri doğrultusunda kayıtsız şartsız taraf olan Belediyemiz, düzenlenen ruhsatın yasal dayanaklarını oluşturan karar ve izinleri veren kurumlara karşı yapılan yasal itirazları takip ederek, ruhsatın iptalini gerektiren yasal koşulların oluşması halinde gerekeni, tereddütsüz yapacaktır. Saygıyla duyurulur.”