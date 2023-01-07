Bodrum belediyesi ‘Cengiz’e verdiği ruhsatı iptal etti: ‘İnşaatı durdurmak için harekete geçiyoruz’

Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cennet Koy’da Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis için verilen yapı ruhsatını iptal etti.

Aras, “12 Aralık’ta düzenlenen 60 adet ruhsat dün itibarıyla başkanlık oluruyla iptal edilmiştir. Pazartesi itibariyle de bakanlık sitesinden tek tek iptalleri gerçekleştirilecek. İptal sonrası inşaatın durdurulması için harekete geçiyoruz” dedi.

Fotoğraf: MUÇEP

Diken CHP’li belediyenin arazideki 306 ada 1 parsele ruhsat vermesine karşın Bodrumluların tepkisini gündeme getirmişti: “Belediyenin ve Cengiz’in işbirliğiyle Cennet Koy elden gidiyor. Sırtımızdan hançerlendik desek yeridir.”

Diken’in edindiği bilgilere göre bu haberden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aras’ı Ankara’ya çağırdı. Genel merkezdeki görüşmeden sonra belediyeden ‘ruhsatı tekrar gözden geçirme’ açıklaması geldi.

Aras, bu açıklamadan bir gün sonraysa ruhsatı iptal ettiğini duyurdu:

“Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da Hazine’ye ait 678 bin metrekarelik araziye yapmayı planladığı turistik tesis ve rezidans projesine 12 Aralık 2022 tarihinde ruhsat düzenledik. Ruhsatı düzenledikten sonra hem basında hem de kamuoyunda ciddi iddialar oluştu. Biz de yaptığımız değerlendirmede, belediye mevzuatına ve hukuk kurallarına göre tekrar inceledik.

‘İnşaatı durdurmak için harekete geçiyoruz’

Mimarlar Odası’nın, Kent Konseyi’nin ve kamuoyunun itirazlarını inceledik; yeniden yeniden değerlendirdik. Temmuz ayında bize başvurular geldi. Gerekli itirazlarımızı yaptık tüm ilgili kurumlara. Maliklik sahibiyle ilgili tapu müdürlüğüne başvurduk, bilgi aldık. Kurumlardan aldığımız bilgilere göre proje incelendi. Projenin mevcut imar mevzuatlarına ve hukuka uygun onayladık. Projeyi tüm ilgili kurumlara gönderdik. Ruhsat sonrası bize yapılan başvuruları hem anayasa hem de hukuksal olarak tekrar tekrar değerlendirdik. Ve Anayasa’nın 138’inci maddesine göre, yargı kararları üzerine hiçbir kurumun ve kuruluşun karar alamayacağından hareketle dün itibarıyla karar verdik. Yani ilgili firmaya 12 Aralık’ta düzenlenen 60 adet ruhsat dün itibariyle başkanlık oluruyla iptal edilmiştir. Pazartesi itibariyle de bakanlık sitesinden tek tek iptalleri gerçekleştirilecek. Tabi ki yargı yolu açık olacaktır. İptal sonrası inşaatın durdurulması için harekete geçiyoruz.”

Ne olmuştu?

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altındaki 678 bin metrekarelik Hazine’ye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon liraya alındığı ve buraya turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatı yapılacağı ortaya çıkmıştı.

Arazi 2012’de satın alınmıştı. Yine aynı yıl Danıştay arazinin özelleştirilmesini iki kez iptal etmişti. Ama bu kararlar hiçe sayıldı. Danıştay’ın kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında daha sonra suç duyurusunda bulunulmuştu fakat soruşturma izni verilmemişti.

2020’de Bodrum Belediyesi de dava açmış, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi de arazinin SİT alanı olduğunu ve korunması gereken tarihi eserler olduğunu belirterek işlemin iptaline karar vermişti.