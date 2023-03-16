Twitter Türkiye’de sansüre başladı: Diken’in tweet’ine engel

SERTAÇ ÇOMAK

Twitter, Türkiye’de ‘ülke bazlı içerik engelleme‘ye başladı. ‘Hatay’da sekiz ceset saatlerdir yerde’ başlıklı haberimizin tweet’i kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Amerikalı işadamı Elon Musk Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın almıştı. İfade özgürlüğü denince belki de akla gelen ilk sosyal medya platformunun milyarder bir işadamının eline geçmesi, soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Musk’ın satın almadan önce “Tercihim Twitter’ın faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına yakın olmak” demesi “Twitter’ı özgür konuşma cenneti yapacağım” ifadesiyle de çelişmişti.

Satın almanın üzerinden geçen dört ay boyunca, Twitter mahkemelerin erişim engeli hükümlerine ilişkin işlem yapmamıştı. Ta ki bugüne kadar.

Hükümetin yasal talebi sonrası Diken’in ‘Hatay’da sekiz ceset saatlerdir yerde’ başlıklı haberi ve BirGün’ün ‘Askeriyede darp ve baskı iddiası’ başlıklı haberi Twitter tarafından Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellendi.

Tweet’lere VPN veya Tor gibi uygulamalarla erişilebiliyor.

Twitter, Diken’in haberini kaldırma gerekçesiyle ilgili İfade Özgürlüğü Derneği’nin sorusunu yanıtsız bıraktı.

BirGün’ün haberindeyse İstanbul Anadolu 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin şikayetçi ve hakimin isminin gizlendiği kararını gerekçe gösterdi. Buna göre tweet ‘kamuoyu önünde itibar zedelemesi’ şikayetiyle kaldırıldı.

Toplantıdan sonra tavır değişmiş olabilir

Diken’e konuşan İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz, söz konusu uygulamanın yürürlüğe girmesine dair herhangi bir duyuru yapılmadığını söyledi. Akdeniz, Twitter yetkililerinin 6 Şubat depremlerinin üçüncü gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’la toplantısına dikkat çekti.

İktidar Twitter’da depremlerle ilgili yardım çağrıları yayınlanırken platformda bant daraltmış, yetkililerle düzenlenen toplantı sonrası daraltma kaldırılmıştı.

Akdeniz, şunları söyledi: “Twitter’ın bu uygulaması yeni değil, uzun süredir var. 15 Temmuz sonrası bazı hesapların hakimlik kararlarına istinaden görünmez kılındığını biliyoruz ama yasal olarak engellenmesi talep edilen birçok hesabı engellemedi.”

Profesörün bahsettikleri arasında Sedat Peker, Can Dündar ve HDP’nin de bulunduğu birçok hesap bulunuyor.

‘Seçim öncesi sansürler artacak’

Akdeniz, bu konuda geriye dönük bir engelleme başlatılıp başlatılmayacağını araştırdıklarını, henüz bu yönde bir adım atılmadığını söyledi: “Tweet’leri neden engellediklerine dair bir kriter veya ilkesel bir açıklama yok. Fark edebildiğimiz kadarıyla Diken’e ve BirGün’e uygulanmış. Seçim öncesi bu tip müdahalelerin veya tweet’lerin görünmez kılınma ihtimalinin yükseldiğini, daha fazla tweet’in sansürleneceğini düşünüyorum.”

Akdeniz, son günlerde özellikle depremle ilgili haber ve içeriklerin kaldırılması kararlarının arttığını kaydetti.