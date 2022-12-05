Hakkında erişim engeli kararı bulunan yüksek takipçili Twitter hesapları: Sedat Peker, Can Dündar, BirGün, HDP…

İfade Özgürlüğü Derneği, hakimlik kararlarıyla erişime engellenmiş ve Twitter’ın işlem yapmadığı bazı yüksek takipçili Twitter hesaplarını paylaştı.

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Türkiye’de birçok haber, erişim engeli getirilerek yayından kaldırılabiliyor. İfade Özgürlüğü Derneği’nin 2021 raporuna göre sadece web sitesi ve alan adına erişim engeli gelmedi. 2021 sonu itibariyle 150 bin URL adresine, 8 bin 350 Twitter hesabına, 55 bin 500 tweet’e, 13 bin 500 YouTube videosuna, 9 bin 500 Facebook ve 9 bin Instagram içeriğine de yaptırım uygulandı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre mahkemelerin erişim engeli hükümlerini uygulamayan Twitter’ın işlem yapmadığı yüksek takipçili Twitter hesapları şöyle:

Gazeteci Can Dündar‘ın 5,4 milyon takipçili @candundaradasi hesabı ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle

Sözcü gazetesinin 3,5 milyon takipçili @gazetesozcu hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2015 tarihli kararıyla

Gazeteci İsmail Saymaz‘ın 3,3 milyon takipçili @ismailsaymaz hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, Ordu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin 28 Kasım 2016 tarihli kararıyla

Sedat Peker‘in 2,3 milyon takipçili @sedat_peker hesabı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle 2021’de erişime engellenmişti. Buna ek olarak kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Küçükçekmece 1’inci Sulh Ceza Hakimliğinin sayılı kararıyla

BirGün gazetesinin 2 milyon takipçili @BirGun_Gazetesi hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, Adana 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 15 Ocak 2015 tarihli kararıyla

Gazeteci Barış Yarkadaş‘ın 1,5 milyon takipçili @barisyarkadas hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Mayıs 2017li kararıyla

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin 1,2 milyon takipçili @HDPgenelmerkezi hesabı ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle

Gazeteci Erk Acarer‘in 1 milyon takipçili @eacarer hesabı ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle 2021’de erişime engellenmişti. Buna ek olarak kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 5’inci Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Ekim 2022 tarihli kararıyla

Akşam gazetesinin 1 milyon takipçili @aksam hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, Mersin 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ni 31 Temmuz 2017li kararıyla

soL Haber‘in 800 bin takipçili @solhaberportali hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 26 Ağustos 2015 tarihli kararıyla

Onedio‘nun 700 bin takipçili @onediocom hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Eylül 2019 tarih ve 2019/6514 sayılı kararıyla

Modacı Barbaros Şansal‘ın 700 bin takipçili @barbarosansalfn hesabı, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 24 Mayıs 2018 tarihli kararıyla

Araştırmacı Kemal Özkiraz‘ın 500 bin takipçili @avrasyaanket hesabı, Ankara Batı 2’nci Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Haziran 2020 tarihli kararıyla

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin‘in 200 bin takipçili @KeskinEren1 hesabı, Kandıra Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Aralık 2021 tarihli kararıyla