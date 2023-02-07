Hatay’da sekiz ceset saatlerdir yerde

Hatay’ın merkezindeki İskenderun Caddesi’nde sekiz ceset saatlerdir yol kenarında bekliyor. Polis, kentin birçok noktasında ceset yattığını, araçların kaldıracak zamanı bulamadığını söyledi.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Deprem 10 ili vururken Hatay, en çok etkilenenler arasında. Merkezde ilk 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışması yapılmazken enkaz altında birçok yurttaşı bulunduğu bildiriliyor.

Kentteki durumu Diken’in görüntülediği saatlerdir yerde kalan aralarında çocukların da bulunduğu sekiz cenaze özetliyor.

Polis, kentin birçok noktasında ceset yattığını, araçların kaldıracak zamanı bulamadığını söyledi.

The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski, Hatay’daki ‘apokaliptik’ görüntüleri şu ifadelerle paylaşmıştı: “Battaniyelere sarılı cesetler sokaklarda sıralanmış, hayatta kalanlar hala enkazdan çıkarılıyor, hemen hemen her ev yerle bir edilmiş durumda. Kurtarma ekipleri bunalmış durumda.”

Apocalyptic scenes here in Antakya. Corpses wrapped in blankets lining the streets, survivors still being pulled from the rubble, practically every other house flattened. Rescue teams overwhelmed. pic.twitter.com/fs2mjxXKNv — Piotr Zalewski (@p_zalewski) February 7, 2023

Depremlerin üzerinden saat 20.17 itibariyle 40 saat geçti. Son güncellemeye göre can kaybı 4 bin 544.

Deprem