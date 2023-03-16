Kılıçdaroğlu Kıbrıslı öğrencilerin ailelerini ziyaret etti: İsias’ta cinayet işlendi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Kıbrıslı sporcuların ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İsas Otel’de cinayet işlendiğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle birlikte, Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının Kıbrıs’taki ailelerini bugün ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Karakaya, Konuklu, Yiğittürk, İş, Dağlı, Çetintaş, Kılıç ve Çetiner ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrasında Adıyaman İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve… 1/2 pic.twitter.com/Q66o3mC7uL — CHP Fotoğraf Servisi 🇹🇷 (@CHPfotograf) March 16, 2023

Kılıçdaroğlu: Cinayet işlendi

Ziyaretine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, 63 kişiye mezar olan İsias Otel için ‘cinayet’ tanımını kullandı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Adıyaman’da 65 kişiye mezar olan Grand Isias Otel’in yapımında dere çakılı ve kum kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları, Şampiyon Melekler o otelin altında can verdi. Orada cinayet işlendi. Başka adı yok bunun. 31 turist rehberi de aynı binanın altında kaldı.

Bugün eşim Selvi hanımla Gazimağusa’ya gittim. 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, kardeşler, halalar, amcalar, dayılar. Yüzlerce kişiyle konuştum. Öyle bir acıyla karşılaştık ki Kıbrıs’ta, adını koyamıyorum. Çocukların odalarında mumlar yanıyor. Herkes feryat içinde. Devleti yönetenler bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

Çocukların katilleri belli, birkaç ay sonra gerekeni yapacağımızı anlatmak için gittim. Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Öncelikle tüm ailelerin bir araya geldiği bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz.

Melekler Takımı’nın formasını yatağımın yanına koyacağım. Her sabah uyandığımda bu formayı göreceğim. #isiashepimizindavası diyeceğim. Şampiyon Melekler’i unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım. Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Siz de unutmayın ey halkım.”