Bozdağ bu kez net konuştu: İsias Otel dahil hiçbir soruşturmada gizlilik kararı yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsias Otel dahil hiçbir soruşturmada gizlilik kararının olmadığını söyledi.

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Kıbrıslı çocuklar. (Twitter)



Kahramanmaraş merkezli depremlerde voleybol turnuvası için Adıyaman’daki İsias Otel’de kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri de hayatını kaybetmişti.

Kıbrıslılar, 12-14 yaşlarındaki 24 çocuğun yanısıra altı veli ve beş öğretmenin yasını tutarken bir yandan da soruşturmaya gizlilik getirildiğini belirterek kaygılarını dile getiriyor.

Önceki gün bu soruşturmada gizlilik kararı olup olmadığına net yanıt veremeyen Bozdağ, bu defa net konuştu.

Bozdağ şunları söyledi:

“Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem kapsamında Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de uygulama eğitimine spor müsabakaları için KKTC’den gelen kafileden 35 kardeşimiz de hayatını kaybetmiştir. Bunlara ayrıca Allah’tan rahmet diliyorum. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, bu konuda bizatihi aradı ve bunlarla ilgili adli süreçler hakkında benden bilgi aldı ve konuya hassasiyet gösterdi. Bu hususta şunun bilinmesinde fayda var. Kamuoyunda sanki İsias Otel’de ölen sporcularımız ve diğer bazı konularla ilgili açılan soruşturmalarda gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Bir kez daha söylüyorum. İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur. Şu anda da Türkiye genelinde yürüyen soruşturmalarda gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur.”

İsias Otel’in sahip ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alınmış, Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklanmış, Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek adli kontrol şartıyla salıverilmişti.