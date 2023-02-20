KKTC’li öğrencilerin anısına: Şampiyon Melekler Anıtı

Adıyaman’da depremde yıkılan İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden KKTC’li öğrencilerin anısını yaşatmak için, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından ‘Şampiyon Melekler Anıtı’ dikilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlere, voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da İsias Otel’de yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, kayıplarının yasını yaşarken, hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu gencin anısını üç metrelik bronz ‘Şampiyon Melekler Anıtı’ ile yaşatacaklarını bildirdiler.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı’na bağlı Surlariçi Şehir Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin girişimiyle dikilecek anıtta, hayatını kaybeden öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin isimleri yer alacak.

Anıtın yanı sıra, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının depremde hayatını kaybedenler anısına yapacağı tablo da Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenecek.