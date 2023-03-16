Şanlıurfa’da sel: Can kaybı 13’e çıktı

Selin etkili olduğu Şanlıurfa’da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde bir kişinin daha cesedi bulundu.

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Kentte dün başlayan sağanağın ardından meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Abide Köprülü Kavşağı’nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Böylelikle kentte sel nedeniyle can kaybı 13’e yükseldi.

Öte yandan, su tahliyesinin sürdüğü alt geçitte tespit edilen bir otomobilin çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

Adıyaman’daki iki can kaybıyla birlikte deprem bölgesindeki sel felaketinde toplam ölü sayısı 15’e çıkmış oldu.