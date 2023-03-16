Depremzede aile hekimlerine üçüncü depremi bakanlık yaşattı

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ildeki aile hekimlerinin alacaklarında ortalama 6-10 bin lira kesinti yaptı. Depremde ölenler, bölgeden göç nedeniyle hastalarını kaybeden aile hekimleri, bakanlığın normal koşullar için belirlediği hedefleri yakalayamadı.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde (ASM) büyük yıkıma yol açtı.

Hemen her biri birer depremzede olan aile hekimleri, 15 Mart’ta yatan hak ediş kesintilerini görünce şaşkına döndü. Bakanlığın hayata geçirdiğinde de tepkiyle karşılanan performans düzenlemesine göre, aile hekimlerinin hak ediş (bakanlık teşvik demeyi tercih ediyor) alabilmesi için kayıtlı hasta sayısına paralel, ayda en az 41, en çok 76 muayene yapması gerekiyor. Deprem ve arkasından yaşanan felaket, bakanlığı performans aramaktan alıkoymadı. Her şey normalmiş gibi hesapladı. Muayene sayıları düşen aile hekimlerine ödemeyi tabandan yaptı. Kahramanmaraş ve Hatay’dakilere hiç hak ediş ödenmedi.

Malzemeleri bile enkaz altında

Yatan hak ediş tutarını gören aile hekimlerinin büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Ahmet Kandemir şunları söyledi: “Meslektaşlarımızın malzemeleri enkaz altındayken ayrıca destek olunmalı. Teşvik ödemelerinin, mağduriyet yaşayan ve depremzede meslektaşlarımıza tavandan yatırılması gerekirken, muayene sayılarının düşmesini gerekçe gösterildi. Deprem, hayatını kaybedenler ve yaşanan zorunlu göçün faturası aile hekimlerine kesilmemeli. Depremzede oldukları halde bölgede fedakarca hizmet etmeye çalışan arkadaşlarımızın barınma sorunları bile çözülmemişken, üstüne hak edişlerindeki aksaklıklar maddi sıkıntıya da soktu. Acilen bölgedeki ASM çalışanlarıyla ilgili, mağdur olmayacakları düzenleme bekliyoruz.”

‘Dayanışma beklerken, kesinti yapılıyor’

“Deprem mağdurusunuz, acılısınız, dayanışma, yardım bekliyorsunuz, Sağlık Bakanlığı ücretinizden kesinti yapıyor. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl zihniyet?” diye soran Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük şöyle devam etti: “Çalışanların kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü ücretlerinde kesinti yaşaması ve mağdur edilmesi kabul edilemez. Düşünün; depremzedesiniz, can kayıplarınız var, maddi açıdan pek çok mağduriyetiniz var. Üstüne bir de maaşınız kesiliyor. Bu nasıl bir dayanışma, nasıl bir sahip çıkma? Yetmiyor, oraya gönüllü gönderilen hekim, hemşire ve ebelerin de teşviklerinde kesinti yapılıyor.”

Şanlıurfa’dan Aile hekimi Dr. Yusuf Eryazğan da “Sağlık Bakanlığı deprem olmamış, hayat normal devam ediyor gibi, asrın felaketinin yaşandığı bölgede maaş kesintisi yaptı. Bölgede ilk 20 günde çok fazla muayene başvurusu olmadı. Ortalama 6-10 bin liralık kesintileri kimse hak etmedi. Deprem sel gibi sıkıntıların yaşandığı yerlerde bu ödeneklerin en az altı ay tavandan ödenmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘İki yıl tavandan verilmeli’

Cari gider ödeneğinin bir yıl boyunda iki kat olarak ödenmesi gerektiğini belirten Hekim Birliği Sendikası yaptığı yazılı açıklamada, “Hak edişler iki yıl boyunca 4 bin nüfus üzerinden olmalı ve göçlerden dolayı nüfusları binin altına düşse bile sözleşmeleri feshedilmemelidir. Destek ve teşvik ödemeleri de iki yıl boyunca tavandan verilmeli. İki yıl boyunca kira alınmamalı, performans kesintilerinden muaf tutulmalı” dedi.