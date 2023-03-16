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Yaramazlara biraz batar!

Uzmanlara göre Bolu depremi İstanbul’u etkilemez

Yerbilimciler, Bolu’da bugün meydana gelen depremin İstanbul’u etkilemeyeceğine dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Bolu’da bugün 4,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bu depremin, İstanbul’u etkilemesi beklenen olası Marmara depremini tetikleme endişesi oluştu.


Ancak uzmanlar böyle bir riskin olmadığını söyledi. Bolu’daki depremin İstanbul’a kadar geniş bir alanda hissedildiğini belirten Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, şöyle devam etti: “Bu depremin daha büyük bir depremi işaret etmediği kanaatindeyim. Hele İstanbul’u etkilemesi söz konusu değildir.”

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de bu depremin 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılmasıyla oluştuğunu kaydetti.

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt de “Bu depremin Marmara ve Sakarya’daki fay hatlarına gerilme transfer etmesi mümkün değildir” dedi.

Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem

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Akşam Postası / 16 Mart 2023

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