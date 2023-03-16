Uzmanlara göre Bolu depremi İstanbul’u etkilemez

Yerbilimciler, Bolu’da bugün meydana gelen depremin İstanbul’u etkilemeyeceğine dikkat çekti.

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Bolu’da bugün 4,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bu depremin, İstanbul’u etkilemesi beklenen olası Marmara depremini tetikleme endişesi oluştu.

Ancak uzmanlar böyle bir riskin olmadığını söyledi. Bolu’daki depremin İstanbul’a kadar geniş bir alanda hissedildiğini belirten Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, şöyle devam etti: “Bu depremin daha büyük bir depremi işaret etmediği kanaatindeyim. Hele İstanbul’u etkilemesi söz konusu değildir.”

Bolu kuzeybatısında olan 4.7 büyüklüğündeki sığ deprem İstanbul'a kadar geniş bir alanda hissedildi. Arkasından artçı depremler olmaya devam ediyor. Bu depremin daha büyük bir depremi işaret etmediği kanaatindeyim. Hele İstanbul'u etkilemesi söz konusu değildir. — Okan Tüysüz (@okangeo) March 16, 2023

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de bu depremin 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılmasıyla oluştuğunu kaydetti.

Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle pic.twitter.com/ksz4nEz3mY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 16, 2023

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt de “Bu depremin Marmara ve Sakarya’daki fay hatlarına gerilme transfer etmesi mümkün değildir” dedi.