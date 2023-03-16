Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bolu’da deprem. (AA)

AFAD’a göre saat 13:55’te meydana depremin derinliği 8 kilometre ölçüldü. Depremin Ankara ve İstanbul’da da hissedildiği bildirildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini belirterek Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.”

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaysa şöyle: “İlimizde saat 13:55’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”

İstanbul Valisi Ali Yerliakaya da kentte herhangi bir durum tespit edilmediğini söyledi.