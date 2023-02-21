Kandilli’ye göre İstanbul’da yedi sene içinde bir deprem olasılığı yüzde 64

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen İstanbul depremine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevirdi.

Haber Global’e konuşan Kalafat’a göre, yedi sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kesiminde de bir deprem olabileceğini belirten Kalafat, devamında şunları kaydetti:

“Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara’da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi’nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7’nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030’a kadar yüzde 64 olasılık, 2050’ye kadar yüzde 75 olasılık 2090’a kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.”