İlçe ilçe İBB deprem raporundan öne çıkanlar

MEHMET BARAN KILIÇ

Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üç yıl önce hazırladığı deprem raporu ilgi çekiyor. Diken, rapordan öne çıkanları ilçe ilçe derledi.

İstanbul. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İBB’nin 2020’de Kandilli Rasathanesi’yle beraber hazırladığı İstanbul deprem raporu yeniden gündeme geldi. İlçe bazlı hazırlana rapor, ilçeyle ilgili tahmini can kaybı, yaralı ve hasarlı bina sayısı ve altyapı hasarı gibi veriler içeriyor.

En çok can kaybı Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece‘de öngörülüyor.

Arnavutköy ve Şile‘de can kaybı beklenmezken Çekmeköy‘deki tahmini can kaybıysa sadece bir.

Yaklaşık 1 milyon nüfusuyla en kalabalık ilçe Esenyurt‘ta bin kişinin ölmesi ve 9 bin civarı insanın farklı derecelerde yaralanması bekleniyor.

Binaların 4’te birinde orta ve üst düzey hasar beklenirken sadece üçte biri hasar görmüyor.

Elbette bu veriler, belirsizlikler içermekte ve gerçek bir depremde kayıplar bu verilerin üstüne çıkabilir.

7.5 büyüklüğündeki bir deprem baz alınarak hazırlanan rapordan öne çıkan bilgiler ilçe ilçe şöyle:

1. Adalar

Adalar-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 15 bin 238

Bina sayısı: 6 bin 393

Heybeliada ve Maden’de en fazla can kaybının yaşanması ve binanın hasar görmesi bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında beş ve atık su hattında sekiz noktada hasar meydana gelmesi bekleniyor.

Adalar-Can kaybı tablosu

2. Arnavutköy

Arnavutköy-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 282 bin 488

Bina sayısı: 31 bin 948

Can kaybı beklenmezken en ağır hasar Anadolu Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 17 noktada hasar öngörülüyor.

Arnavutköy-Can kaybı tablosu

3. Ataşehir

Ataşehir-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 425 bin 094

Bina sayısı: 27 bin 583

En fazla can kaybı ve en ağır hasar İçerenköy Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 18 noktada hasar öngörülüyor.

Ataşehir-Can kaybı tablosu

4. Avcılar

Avcılar-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 448 bin 882

Bina sayısı: 26 bin 762

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Cihangir Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 19, içme suyu hatlarında 22 ve atık su hattında 54 noktada hasar öngörülüyor.

Avcılar-Can kaybı tablosu

5. Bağcılar

Bağcılar-Orta hasarlı bina sayısı

Nüfus: 745 bin 125

Bina sayısı: 42 bin 466

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Çınar, Evren ve Mahmutbey mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 16, içme suyu hatlarında 20 ve atık su hattında 52 noktada hasar öngörülüyor.

Bağcılar-Can kaybı haritası

6. Bahçelievler

Bahçelievler-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 61 bin 1059

Bina sayısı: 23 bin 276

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Zafer ve Şirinevler mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 17, içme suyu hatlarında 21 ve atık su hattında 52 noktada hasar öngörülüyor.

Bahçelievler-Can kaybı tablosu

7. Bakırköy

Bakırköy-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 229239

Bina sayısı: 11950

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Yeşilköy ve Kartaltepe mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 15, içme suyu hatlarında 17 ve atık su hattında 48 noktada hasar öngörülüyor.

Bakırköy- Can kaybı tablosu

8. Başakşehir

Başakşehir-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 460 bin 259

Bina sayısı: 25 bin 791

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Güvercintepe ve Şahintepe mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 20 noktada hasar öngörülüyor.

Başakşehir-Can kaybı haritası

9. Bayrampaşa

Bayrampaşa-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 274 bin 735

Bina sayısı: 20 bin 952

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Muratpaşa Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında beş, içme suyu hatlarında sekiz ve atık su hattında 19 noktada hasar öngörülüyor.

Bayrampaşa-Can kaybı tablosu

10. Beşiktaş

Beşiktaş-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 182 bin 649

Bina sayısı: 16 bin 37

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mecidiye Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında iki, içme suyu hatlarında iki ve atık su hattında altı noktada hasar öngörülüyor.

Beşiktaş-Can kaybı tablosu

11. Beykoz

Beykoz-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 248 bin 260

Bina sayısı: 51 bin 201

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Çamlıbahçe, Çubuklu ve Yenimahalle mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında altı ve atık su hattında 13 noktada hasar öngörülüyor.

12. Beylikdüzü

Beylikdüzü-Orta hasarlı bina haritası

Nüfus: 352 bin 412

Bina sayısı: 12 bin 753

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Adnan Kahveci Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 21, içme suyu hatlarında 32 ve atık su hattında 72 noktada hasar öngörülüyor.

Beylikdüzü-Can kaybı tablosu

13. Beyoğlu

Nüfus: 233 bin 323

Bina sayısı: 27 bin 335

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Piripaşa, Sütlüce, İstiklal ve Camiikebir mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında beş ve atık su hattında 12 noktada hasar öngörülüyor.

14. Büyükçekmece

Nüfus: 254 bin 103

Bina sayısı: 31 bin 343

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Fatih, Atatürk ve Mimar Sinan Merkez mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 26, içme suyu hatlarında 33 ve atık su hattında 54 noktada hasar öngörülüyor.

15. Çatalca

Nüfus: 73 bin 718

Bina sayısı: 27 bin 302

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Ovayenice ve Çakıl mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında dört, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 13 noktada hasar öngörülüyor.

16. Çekmeköy

Nüfus: 264 bin 508

Bina sayısı: 20 bin 947

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Ömerli Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında yedi noktada hasar öngörülüyor.

17. Esenler

Nüfus: 450 bin 344

Bina sayısı: 23 bin 766

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Nine Hatun Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 20 noktada hasar öngörülüyor.

18. Esenyurt

Nüfus: 954 bin 579

Bina sayısı: 38 bin 685

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Namık Kemal ve Saadetdere mahallelerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 24, içme suyu hatlarında 28 ve atık su hattında 63 noktada hasar öngörülüyor.

19. Eyüp

Nüfus: 400 bin 513

Bina sayısı: 34 bin 363

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Nişancı ve İslambey mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 20 noktada hasar öngörülüyor.

20. Fatih

Nüfus: 443 bin 090

Bina sayısı: 43 bin 560

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Kocamustafapaşa ve Yenikule mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 11, içme suyu hatlarında 18 ve atık su hattında 43 noktada hasar öngörülüyor.

21. Gaziosmanpaşa

Nüfus: 491 bin 962

Bina sayısı: 29 bin 283

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Merkez Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında 10 noktada hasar öngörülüyor.

22. Güngören

Nüfus: 289 bin 411

Bina sayısı: 10 bin 914

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Merkez ve Güneştepe mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 24 noktada hasar öngörülüyor.

23. Kadıköy

Nüfus: 482 bin 713

Bina sayısı: 25 bin 210

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Merdivenköy ve Hasanpaşa mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 19 noktada hasar öngörülüyor.

24. Kağıthane

Nüfus: 448 bin 025

Bina sayısı: 29 bin 103

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Talatpaşa Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında 10 noktada hasar öngörülüyor.

25. Kartal

Nüfus: 470 bin 676

Bina sayısı: 29 bin 981

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Orhantepe Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında sekiz ve atık su hattında 22 noktada hasar öngörülüyor.

26. Küçükçekmece

Nüfus: 792 bin 821

Bina sayısı: 40 bin 136

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Cumhuriyet, İnönü ve Kanarya mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 21, içme suyu hatlarında 25 ve atık su hattında 63 noktada hasar öngörülüyor.

27. Maltepe

Nüfus: 513 bin 316

Bina sayısı: 28 bin 742

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Bağlarbaşı ve Cevizli mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında sekiz, içme suyu hatlarında 10 ve atık su hattında 22 noktada hasar öngörülüyor.

28. Pendik

Nüfus: 711 bin 894

Bina sayısı: 51 bin 497

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Kavakpınar, Kaynarca ve Yeni mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 13, içme suyu hatlarında 16 ve atık su hattında 35 noktada hasar öngörülüyor.

29. Sancaktepe

Nüfus: 436 bin 733

Bina sayısı: 30 bin 295

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Akpınar ve Osmangazi mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında sekiz ve atık su hattında 19 noktada hasar öngörülüyor.

30. Sarıyer

Nüfus: 347 bin 214

Bina sayısı: 49 bin 391

En fazla can kaybı ve en ağır hasar İstinye ve Merkez mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında beş, içme suyu hatlarında altı ve atık su hattında 11 noktada hasar öngörülüyor.

31. Silivri

Nüfus: 193 bin 680

Bina sayısı: 50 bin 96

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mimar Sinan, Yeni, Selimpaşa ve Semizkumlar mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 21, içme suyu hatlarında 29 ve atık su hattında 36 noktada hasar öngörülüyor.

32. Sultanbeyli

Nüfus: 336 bin 021

Bina sayısı: 33 bin 921

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Hamidiye ve Mehmet Akif mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 22 noktada hasar öngörülüyor.

33. Sultangazi

Nüfus: 534 bin 565

Bina sayısı: 33 bin 969

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Uğur Mumcu ve 50. Yıl mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında 11 noktada hasar öngörülüyor.

34. Şile

Nüfus: 37 bin 692

Bina sayısı: 20 bin 102

Bu ilçede can kaybı beklenmezken en fazla bina hasarı Çavuş ve Balibey mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında beş ve atık su hattında altı noktada hasar öngörülüyor.

35. Şişli

Nüfus: 279 bin 817

Bina sayısı: 20 bin 689

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mahmut Şevket Paşa, Kuştepe ve Merkez mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında iki, içme suyu hatlarında iki ve atık su hattında beş noktada hasar öngörülüyor.

36. Tuzla

Nüfus: 267 bin 400

Bina sayısı: 28 bin 368

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Şifa ve Mimar Sinan mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında 14, içme suyu hatlarında 19 ve atık su hattında 48 noktada hasar öngörülüyor.

37. Ümraniye

Nüfus: 710 bin 280

Bina sayısı: 52 bin 612

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Necip Fazıl ve Cemil Meriç mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında 10 ve atık su hattında 23 noktada hasar öngörülüyor.

38. Üsküdar

Nüfus: 531 bin 825

Bina sayısı: 41 bin 731

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mimar Sinan Mahallesi’nde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında altı ve atık su hattında 15 noktada hasar öngörülüyor.

39. Zeytinburnu

Nüfus: 293 bin 574

Bina sayısı: 16 bin

En fazla can kaybı ve en ağır hasar Sümer, Telsiz ve Çırpıcı mahallerinde bekleniyor.

Doğalgaz hatlarında sekiz, içme suyu hatlarında 11 ve atık su hattında 30 noktada hasar öngörülüyor.

Deprem