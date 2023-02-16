İlçe ilçe İBB deprem raporundan öne çıkanlar

MEHMET BARAN KILIÇ
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Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üç yıl önce hazırladığı deprem raporu ilgi çekiyor. Diken, rapordan öne çıkanları ilçe ilçe derledi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İBB’nin 2020’de Kandilli Rasathanesi’yle beraber hazırladığı İstanbul deprem raporu yeniden gündeme geldi. İlçe bazlı hazırlana rapor, ilçeyle ilgili tahmini can kaybı, yaralı ve hasarlı bina sayısı ve altyapı hasarı gibi veriler içeriyor.
En çok can kaybı Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece‘de öngörülüyor.
Arnavutköy ve Şile‘de can kaybı beklenmezken Çekmeköy‘deki tahmini can kaybıysa sadece bir.
Yaklaşık 1 milyon nüfusuyla en kalabalık ilçe Esenyurt‘ta bin kişinin ölmesi ve 9 bin civarı insanın farklı derecelerde yaralanması bekleniyor.
Binaların 4’te birinde orta ve üst düzey hasar beklenirken sadece üçte biri hasar görmüyor.
Elbette bu veriler, belirsizlikler içermekte ve gerçek bir depremde kayıplar bu verilerin üstüne çıkabilir.
7.5 büyüklüğündeki bir deprem baz alınarak hazırlanan rapordan öne çıkan bilgiler ilçe ilçe şöyle:
1. Adalar
- Nüfus: 15 bin 238
- Bina sayısı: 6 bin 393
- Heybeliada ve Maden’de en fazla can kaybının yaşanması ve binanın hasar görmesi bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında beş ve atık su hattında sekiz noktada hasar meydana gelmesi bekleniyor.
2. Arnavutköy
- Nüfus: 282 bin 488
- Bina sayısı: 31 bin 948
- Can kaybı beklenmezken en ağır hasar Anadolu Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 17 noktada hasar öngörülüyor.
3. Ataşehir
- Nüfus: 425 bin 094
- Bina sayısı: 27 bin 583
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar İçerenköy Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 18 noktada hasar öngörülüyor.
4. Avcılar
- Nüfus: 448 bin 882
- Bina sayısı: 26 bin 762
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Cihangir Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 19, içme suyu hatlarında 22 ve atık su hattında 54 noktada hasar öngörülüyor.
5. Bağcılar
- Nüfus: 745 bin 125
- Bina sayısı: 42 bin 466
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Çınar, Evren ve Mahmutbey mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 16, içme suyu hatlarında 20 ve atık su hattında 52 noktada hasar öngörülüyor.
6. Bahçelievler
- Nüfus: 61 bin 1059
- Bina sayısı: 23 bin 276
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Zafer ve Şirinevler mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 17, içme suyu hatlarında 21 ve atık su hattında 52 noktada hasar öngörülüyor.
7. Bakırköy
- Nüfus: 229239
- Bina sayısı: 11950
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Yeşilköy ve Kartaltepe mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 15, içme suyu hatlarında 17 ve atık su hattında 48 noktada hasar öngörülüyor.
8. Başakşehir
- Nüfus: 460 bin 259
- Bina sayısı: 25 bin 791
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Güvercintepe ve Şahintepe mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 20 noktada hasar öngörülüyor.
9. Bayrampaşa
- Nüfus: 274 bin 735
- Bina sayısı: 20 bin 952
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Muratpaşa Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında beş, içme suyu hatlarında sekiz ve atık su hattında 19 noktada hasar öngörülüyor.
10. Beşiktaş
- Nüfus: 182 bin 649
- Bina sayısı: 16 bin 37
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mecidiye Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında iki, içme suyu hatlarında iki ve atık su hattında altı noktada hasar öngörülüyor.
11. Beykoz
- Nüfus: 248 bin 260
- Bina sayısı: 51 bin 201
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Çamlıbahçe, Çubuklu ve Yenimahalle mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında altı ve atık su hattında 13 noktada hasar öngörülüyor.
12. Beylikdüzü
- Nüfus: 352 bin 412
- Bina sayısı: 12 bin 753
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Adnan Kahveci Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 21, içme suyu hatlarında 32 ve atık su hattında 72 noktada hasar öngörülüyor.
13. Beyoğlu
- Nüfus: 233 bin 323
- Bina sayısı: 27 bin 335
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Piripaşa, Sütlüce, İstiklal ve Camiikebir mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında beş ve atık su hattında 12 noktada hasar öngörülüyor.
14. Büyükçekmece
- Nüfus: 254 bin 103
- Bina sayısı: 31 bin 343
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Fatih, Atatürk ve Mimar Sinan Merkez mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 26, içme suyu hatlarında 33 ve atık su hattında 54 noktada hasar öngörülüyor.
15. Çatalca
- Nüfus: 73 bin 718
- Bina sayısı: 27 bin 302
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Ovayenice ve Çakıl mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında dört, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 13 noktada hasar öngörülüyor.
16. Çekmeköy
- Nüfus: 264 bin 508
- Bina sayısı: 20 bin 947
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Ömerli Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında yedi noktada hasar öngörülüyor.
17. Esenler
- Nüfus: 450 bin 344
- Bina sayısı: 23 bin 766
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Nine Hatun Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 20 noktada hasar öngörülüyor.
18. Esenyurt
- Nüfus: 954 bin 579
- Bina sayısı: 38 bin 685
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Namık Kemal ve Saadetdere mahallelerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 24, içme suyu hatlarında 28 ve atık su hattında 63 noktada hasar öngörülüyor.
19. Eyüp
- Nüfus: 400 bin 513
- Bina sayısı: 34 bin 363
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Nişancı ve İslambey mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 20 noktada hasar öngörülüyor.
20. Fatih
- Nüfus: 443 bin 090
- Bina sayısı: 43 bin 560
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Kocamustafapaşa ve Yenikule mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 11, içme suyu hatlarında 18 ve atık su hattında 43 noktada hasar öngörülüyor.
21. Gaziosmanpaşa
- Nüfus: 491 bin 962
- Bina sayısı: 29 bin 283
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Merkez Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında 10 noktada hasar öngörülüyor.
22. Güngören
- Nüfus: 289 bin 411
- Bina sayısı: 10 bin 914
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Merkez ve Güneştepe mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 24 noktada hasar öngörülüyor.
23. Kadıköy
- Nüfus: 482 bin 713
- Bina sayısı: 25 bin 210
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Merdivenköy ve Hasanpaşa mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında yedi ve atık su hattında 19 noktada hasar öngörülüyor.
24. Kağıthane
- Nüfus: 448 bin 025
- Bina sayısı: 29 bin 103
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Talatpaşa Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında 10 noktada hasar öngörülüyor.
25. Kartal
- Nüfus: 470 bin 676
- Bina sayısı: 29 bin 981
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Orhantepe Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında sekiz ve atık su hattında 22 noktada hasar öngörülüyor.
26. Küçükçekmece
- Nüfus: 792 bin 821
- Bina sayısı: 40 bin 136
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Cumhuriyet, İnönü ve Kanarya mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 21, içme suyu hatlarında 25 ve atık su hattında 63 noktada hasar öngörülüyor.
27. Maltepe
- Nüfus: 513 bin 316
- Bina sayısı: 28 bin 742
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Bağlarbaşı ve Cevizli mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında sekiz, içme suyu hatlarında 10 ve atık su hattında 22 noktada hasar öngörülüyor.
28. Pendik
- Nüfus: 711 bin 894
- Bina sayısı: 51 bin 497
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Kavakpınar, Kaynarca ve Yeni mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 13, içme suyu hatlarında 16 ve atık su hattında 35 noktada hasar öngörülüyor.
29. Sancaktepe
- Nüfus: 436 bin 733
- Bina sayısı: 30 bin 295
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Akpınar ve Osmangazi mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında sekiz ve atık su hattında 19 noktada hasar öngörülüyor.
30. Sarıyer
- Nüfus: 347 bin 214
- Bina sayısı: 49 bin 391
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar İstinye ve Merkez mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında beş, içme suyu hatlarında altı ve atık su hattında 11 noktada hasar öngörülüyor.
31. Silivri
- Nüfus: 193 bin 680
- Bina sayısı: 50 bin 96
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mimar Sinan, Yeni, Selimpaşa ve Semizkumlar mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 21, içme suyu hatlarında 29 ve atık su hattında 36 noktada hasar öngörülüyor.
32. Sultanbeyli
- Nüfus: 336 bin 021
- Bina sayısı: 33 bin 921
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Hamidiye ve Mehmet Akif mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında dokuz ve atık su hattında 22 noktada hasar öngörülüyor.
33. Sultangazi
- Nüfus: 534 bin 565
- Bina sayısı: 33 bin 969
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Uğur Mumcu ve 50. Yıl mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında dört ve atık su hattında 11 noktada hasar öngörülüyor.
34. Şile
- Nüfus: 37 bin 692
- Bina sayısı: 20 bin 102
- Bu ilçede can kaybı beklenmezken en fazla bina hasarı Çavuş ve Balibey mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında üç, içme suyu hatlarında beş ve atık su hattında altı noktada hasar öngörülüyor.
35. Şişli
- Nüfus: 279 bin 817
- Bina sayısı: 20 bin 689
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mahmut Şevket Paşa, Kuştepe ve Merkez mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında iki, içme suyu hatlarında iki ve atık su hattında beş noktada hasar öngörülüyor.
36. Tuzla
- Nüfus: 267 bin 400
- Bina sayısı: 28 bin 368
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Şifa ve Mimar Sinan mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında 14, içme suyu hatlarında 19 ve atık su hattında 48 noktada hasar öngörülüyor.
37. Ümraniye
- Nüfus: 710 bin 280
- Bina sayısı: 52 bin 612
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Necip Fazıl ve Cemil Meriç mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında yedi, içme suyu hatlarında 10 ve atık su hattında 23 noktada hasar öngörülüyor.
38. Üsküdar
- Nüfus: 531 bin 825
- Bina sayısı: 41 bin 731
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Mimar Sinan Mahallesi’nde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında altı, içme suyu hatlarında altı ve atık su hattında 15 noktada hasar öngörülüyor.
39. Zeytinburnu
- Nüfus: 293 bin 574
- Bina sayısı: 16 bin
- En fazla can kaybı ve en ağır hasar Sümer, Telsiz ve Çırpıcı mahallerinde bekleniyor.
- Doğalgaz hatlarında sekiz, içme suyu hatlarında 11 ve atık su hattında 30 noktada hasar öngörülüyor.