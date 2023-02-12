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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Keşke tüm İstanbullulara ‘Gece rahat uyuyun’ diyebilsem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen büyük Marmara depremi hakkında bilgi verdi: “Yaptığımız araştırmalarla yüksek hasarlı, yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu tahminini kamuoyuyla paylaştık. İstanbul riskli yapı envanterine sahip, acilen yol alınmalı.”

Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Uzmanlar, beklenen olası büyük Marmara depremi için endişeli.


Hatay’daki İBB Koordinasyon Merkezi’nden Halk TV’de Şule Aydın’ın programına katılan İmamoğlu, bu konuda atılan adımları anlattı.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın, “Biz İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?” sorusuna İmamoğlu, “Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem” yanıtını vererek şunları kaydetti:

Gelir gelmez ilk yaptığımız şeylerden biri var olan deprem raporlarını, onlardaki bulguları tekrar analiz etmek ve bunun üzerinden nasıl bir yol haritasını İstanbul’a çizebiliriz, gelecek stratejisi olarak ortaya koyabiliriz diye çalışmalar yapmak oldu. Sağlam bir deprem çalıştayı yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Ortak masa toplantılarıyla analizlerimizi yoğunlaştırdık.

Şuna kanaat getirdik: Ne yazık ki İstanbul 21 yılda hak ettiği derecede yol alamamıştı. Bu hızla devam ettiği takdirde İstanbul’un komple yenilenmesi ya da güçlendirilmesi için 100 yıla ihtiyacımız var. 100 yıl sonra zaten yeniden yapılması gereken birçok noktası olacak İstanbul’un.

Biz yaptığımız araştırmalarla yüksek hasarlı, yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu tahminini kamuoyuyla da paylaştık. Bu konuda arayışlarımız sürdü.

İnsanımızı kaybetmenin altında yatan mesele öyle afetin büyüklüğü meselesi değildir. Mesele biz kendimize binalar yapmadık, tabutlar yaptık. Bugün onun acısını yaşıyoruz. Doğru teknolojiyle yapılan hiçbir yapı insanın hayatına mal olmaz, belki hasar alır ama hayatına mal olmaz.”

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İmamoğlu: Keşke tüm İstanbullulara ‘Gece rahat uyuyun’ diyebilsem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen büyük Marmara depremi hakkında bilgi verdi: “Yaptığımız araştırmalarla yüksek hasarlı, yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu tahminini kamuoyuyla paylaştık. İstanbul riskli yapı envanterine sahip, acilen yol alınmalı.”

Deprem unutturmasın: İşkence ve nefret söylemi suç 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan, deprem bölgelerinde yakalanan hırsız, yağmacılara polislerin işkence yaptığını gösteren görüntülerin gerçek olup olmadığının yetkili savcılıklarca araştırılması gerektiğini söyledi. İşkencenin insanlık suçu olduğunu ve zaman aşımına uğramadığını hatırlatan Türkdoğan, “Doğruysa bu görüntülerdeki kişilerin tespit edilmeli ve cumhuriyet savcıları resen harekete geçmeli” dedi.