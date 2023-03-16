Esad, Erdoğan’a şart koştu: İşgal sonlandırılsın

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söyledi.

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Türkiye’nin en büyük destekçisi olduğu Suriye muhalif güçleri, Suriye’nin kuzeybatısında hükümetin hala geri alamadığı son bölge olan İdlib’i kontrol ediyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde konumlandırdığı askeri üs ve birlikler Rus destekli Suriye ordusunun bölgeyi geri almasını engelliyor.

Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştükten sonra Rus Sputnik televizyonuna konuştu. Türkiye’nin işgali sonlanmadığı sürece Erdoğan’la görüşmenin anlamsız olduğunu söyledi: “Bu, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekileceği, terörizme desteğini sonlandıracağı ve Suriye’deki savaş başlamadan önceki durumu yeniden sağlayacağı bir aşamaya gelmesiyle bağlantılı.”

Erdoğan‘la ancak bu şartların sağlanması durumunda görüşmenin mümkün olabileceğini kaydeden Esad, “Aksi takdirde, Suriye savaşında nihai sonuca varamayacaksak böyle bir görüşmenin ne anlamı var” dedi.

2011’de başlayan Suriye iç savaşında Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin uzun yıllar kopmasının ardından, geçen sene sonunda Erdoğan, Putin’e, Esad’la yeniden istediğini iletmiş, bunun hemen sonrasında da iki ülkenin savunma bakanları Moskova’da bir araya gelmişti.

Öte yandan, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları arasında bu hafta yapılması planlanan toplantı ertelendi. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, toplantının ‘teknik nedenlerle’ ertelendiğini söyledi.