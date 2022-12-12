Çavuşoğlu, Esad’a ‘göz kırptı’: Birlikte çalışmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam yönetimiyle bir süredir istihbarat aracılığıyla görüştüklerini belirterek, “Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda süren Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşmelerinde konuştu.

ANKA’nın haberine göre Çavuşoğlu, Suriye’ye yönelik olası kara harekatına ilişkin, “Muhataplarımıza şunu söylüyoruz: ‘Ya 2019 mutabakatını yerine getirirsiniz ya da biz gereğini yaparız’. Yine basın önünde bu görüşmelerde ne diyorsak kapalı görüşmelerde de aynısını söylüyoruz” dedi.

“Suriye’de bir süredir istihbarat aracılığıyla rejimle görüşüyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız; aksisi düşünülemez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

“Tüm dünya, dış politikamızın başarılı olduğunu görüyor ve söylüyor. Türkiye’nin en büyük sorununun başarısız dış politika olduğunu söylemek, gerçekçi değildir. Hep diyordunuz; ‘Bu ülkelerle niye kötüsünüz, diyalog kurun, normalleşin’. Şart da söylemiyordunuz. Şimdi ‘Niye normalleştiniz’ diye bizi eleştiriyor, bazılarınız da ‘döneklik’ diyorsunuz. Şimdi o zaman ben şunu sorayım size, siz o gün ‘Bu ülkelerle normalleşin’ dediniz, biz de normalleştik. Şimdi ‘Niye normalleştiniz’ diyorsunuz, o zaman bu da döneklik olmuyor mu sizin tabirinizle?”

Esad seçimden önce görüşmek istemiyor iddiası

Bir süredir Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşme sinyalleri veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G20 zirvesi sonrası Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la ilişkileri hakkındaki bir soruyu, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz“ diye yanıtlamıştı.

Bu sözlerden birkaç gün sonra Erdoğan, Katar’da yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmıştı.

Bahçeli de Erdoğan’ın Sisi’yle kurduğu teması doğru bulduğunu söyleyip “Bize göre arkası gelmelidir. Esad ile de görüşülmeli. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular araları iyice açacaktır” demişti.

İktidar, görüşmek için ısrarcı olsa da Esad’ın, seçimlerden önce Erdoğan’la görüşmek istemediği bildirilmişti. Reuters’a konuşan Şam yönetimine yakın kaynaklar, Erdoğan’ın seçim hesaplarıyla görüşmek istediğini belirtmiş ve “Niye bedavadan seçim kazandırılsın ki?” diyerek, seçimden önce görüşmenin olmayacağını aktarmıştı.