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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL: Her 10 kişiden altısı Erdoğan’ın Esad’la görüşmesini istiyor

MetroPOLL araştırma şirketinin anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesini isteyenlerin oranı yüzde 59.

Fotoğraf: Arşiv

Suriye savaşının başladığı 2011’den bugüne Esad yönetiminin devrilmesini isteyen Erdoğan, son zamanlarda Esad’la görüşmek istediğine ilişkin mesajlar vermeye başlamıştı.


Esad’ın, Erdoğan’ın bu adımını seçimlere yönelik bir hamle olarak gördüğü için görüşmeyi reddettiği belirtilse de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, önceki haftalarda Suriyeli mevkidaşlarıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişlerdi.

MetroPOLL’un 13-18 Aralık’ta bu konuya ilişkin düzenlediği anketin sonuçlarını şirketin yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi” sorusuna yanıtların oranı şöyle:

Evet: Yüzde 59

Hayır: Yüzde 28,9

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12,1

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