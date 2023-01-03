Çavuşoğlu’na Erdoğan’la Esad soruldu: Önce biz görüşelim, sonra değerlendirilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad arasındaki olası görüşmeyle ilgili “Önce biz görüşelim, sonra değerlendirilir” dedi.

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Brezilya’dan dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Habertürk’ün aktardığına göre şunları dedi:

* Suriye muhalefeti ile hem Dışişleri Bakanlığı’nda hem de diğer ilgili kurumlarda görüşmeler yapıldı. 3 Ocak’ta öğleden sonra muhalefetin temsilcileriyle ben de görüşeceğim.

* ABD’den bize “Bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor” diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD’nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu. Suriye’de temel hedefimiz, kalıcı bir istikrarı, barışı tesis etmek, terörden arındırmak, sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumak. Muhalefet ile rejimin anayasa komitesi dahil yürüttükleri müzakerelerden bir sonuç almak. Bunun için doğrudan temaslarımızın da faydalı olacağını düşünüyoruz.

* (Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu sorusuna cevap) Böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz. En nihayetinde bu sayın cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar. Ama cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey vardı: “Aşamalı bir diyalog olacak” şeklinde. Önce istihbarat ve savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir.