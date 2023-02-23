Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a Suriye’yi de vuran deprem nedeniyle taziye mektubu gönderdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’de 11 şehri sarstığı gibi Suriye’yi etkiledi. Türkiye’de şimdiye kadar resmi sayılara göre can kaybı 43 bin 556’ya çıktı.

Suriye’deyse en az 5 bin kişi hayatını kaybetti.

CHP’den paylaşılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu’nun deprem nedeniyle Esad’a gönderdiği mektubun içeriği şöyle: “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.”