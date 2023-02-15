Yeniden açılan sınır kapısından ilk BM yardımı Suriye’ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) dün yeniden açılan Öncüpınar (Bab el Selam) sınır kapısından yeni yardımların Suriye’nin kuzeybatısına ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonucunda Suriye’de 6 bina yakın insan hayatını kaybetti, 200 binden fazla insan evsiz kaldı.

BM şu ana kadar Suriye’ye Cilveggözü (Bal el Hava) sınır kapısından 50 kamyonun üzerinde yardım gönderdi.

İki kapı daha yenden açıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün Öncüpınar (Bab el Selam) ve Çobanbey (El Rae) sınır kapılarının da üç ay süreyle kullanılmasına izin verdi.

Reuters’a konuşan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcüsü ‘Bab el Selam sınır kapısından 11 kamyon yollayan ilk insani örgüt olduklarını’ kaydetti ve dün de ‘Bab el Hava sınır kapısından da altı kamyon yardım gönderdiğini’ söyledi.

Sözcü ‘Deprem yardımı kapsamında yeni gelen kitler, mutfak gereçleri, kapsamlı hijyen ve korunma kitleri’ olduğunu, cuma günü aynı iki sınır kapısından 15 kamyon daha gönderileceğini belirtti.