Bankacılık sektörü bir yılda 10 yıl geriye gitti

Bankacılık sektörünün büyüklüğü bir yılda 10 yıl önceki seviyelere indi.

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Ekonomim yazarı Servet Yıldırım‘ın derlediği verilere göre kredi, mevduat ve aktiflerin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022’de neredeyse 10 yıl öncesine döndü.

2003’te yüzde 53 olan aktiflerin GSYH’ye oranı 2021’de yüzde 127’ye kadar yükselmişti. Bu oran geçen yıl çakılarak yüzde 96’ya düştü. 2010’da bu oran yüzde 87’ydi. Yani yaklaşık 10 yıl önceki seviyeye geri döndü.

2003’te yüzde 14 olan kredilerin GSYH’ye oranı 2020 itibariyle yüzde 72’ye kadar yükselmişti. 2021’de yüzde 68, 2022’deyse yüzde 51’e kadar düştü. 2010’da bu oran yüzde 46’ydı. Yine neredeyse 10 sene önceki seviyeye dönülmüş oldu.

Mevduatlarda da durum benzer. 2003’te yüzde 33 olan mevduat/GSYH oranı 2021’de yüzde 73’e kadar yükselmişti ama geçen yıl 14 puanlık bir düşüşle yüzde 59 oldu. 2010’da bu oran yüzde 53’tü.

Sektör, nominal değer olarak büyüse de oran olarak hemen hemen 10 sene önceki seviyede.